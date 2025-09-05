Tu tablet es más útil de lo que crees: de editar documentos a usarla como segunda pantalla para el ordenador

Aunque el ordenador portátil sea el medio por excelencia a la hora de trabajar y estudiar, las tablets Android también pueden ser increíblemente convenientes para muchos usuarios.

Su tamaño compacto en cuanto al grosor, su bajo peso y su buena conectividad y variedad de aplicaciones hacen que sean un dispositivo perfecto para múltiples usos.

No solo son fáciles de llevar a cualquier parte, sino que cuentan con un gran almacenamiento para guardar documentos y archivos de todo tipo.

Accesorios como fundas con teclado hacen que la experiencia sea muy similar a la de un ordenador, y los lápices táctiles pueden ser una gran opción para las personas que prefieren escribir a mano o a las que les gusta dibujar.

Además, se trata de dispositivos muy versátiles, hasta el punto de que pueden ser más útiles que el móvil en muchos escenarios. Contar con una mayor pantalla se nota, y mucho.

Aprovechar la tablet no es complicado, y en muchos casos ni siquiera se necesita una aplicación de terceros para hacerlo, ya que los modelos actuales cuentan con una gran cantidad de funciones integradas en Android y en las capas de personalización de los distintos fabricantes.

Escanear documentos

Aunque parezca que la cámara de las tablets no tiene mucho sentido, a la hora de trabajar con documentos es realmente útil.

Muchas capas de personalización incluyen su propia aplicación de escáner de documentos, por lo que es posible utilizarla para digitalizar cualquier papel que se tenga en formato físico.

De esta manera, se puede guardar en el almacenamiento interno o incluso directamente en la nube para poder compartirlo con otros dispositivos.

Lo mejor es que esto se puede llevar a cabo directamente desde Google Drive, una aplicación que se encuentra instalada en prácticamente todas las tablets con Android.

La forma más cómoda de hacerlo es pulsar sobre el botón destinado a los escanees que se encuentran en su widget, o al botón de cámara que aparece en la página principal de Drive.

Esto abrirá la cámara del dispositivo directamente y mostrará la zona en la que hay que encuadrar el documento, guardándolo en la nube y listo para ser compartido.

Monitor para PC

En caso de que se trabaje complementariamente con un ordenador, también va a ser posible aprovechar la pantalla de la tablet como segundo monitor.

Esto puede ser especialmente útil en ordenadores portátiles, para aquellas ocasiones en las que es necesario un poco más de espacio para trabajar o para poder tener como referencia otros documentos.

Esto es bastante sencillo de conseguir utilizando aplicaciones como SpaceDesk, que es totalmente gratuita y funciona por conexión WiFi instalando la app en la tablet y su cliente en el ordenador.

Igualmente, se puede hacer lo mismo empleando otras aplicaciones que funcionan por conexión USB Tipo C. Una de las más recomendables es SuperDisplay, que también funciona por WiFi, pero que, con un cable USB de buena calidad, permite transmitirlo todo por el cable de carga.

Desde el ordenador, se podrá cambiar de posición la pantalla desde el apartado de configuración, y, a efectos prácticos, se convertirá en un monitor adicional. Para volver a su estado normal, solo hará falta cerrar la app

Pizarra digital

Se tenga un modelo nuevo o uno que tenga ya unos cuantos años, gracias a los lápices táctiles pueden convertirse en ese lugar en el que ir apuntando las cosas que se nos vengan a la cabeza.

En este sentido, el modelo que siempre funcionará mejor es el que lance la propia marca, puesto que su tecnología irá en consonancia con la de la pantalla y tendrá capacidades que los modelos de terceros no tienen.

En las tablets siempre es recomendable hacerse con los accesorios oficiales que venda el fabricante. Además, por lo general si venden el lápiz táctil especializado, también suelen contar con una aplicación para dibujar o escribir con reconocimiento de texto.

Esto puede ser increíblemente útil para aquellas personas a las que les guste el formato físico y escribir a mano, puesto que en muchos casos luego es posible trasladar esas notas al móvil o a cualquier otro dispositivo.

Marco de fotos digital

Cuando no se esté usando y se deje cargando la tablet, también puede servir como marco de fotografías digital.

La idea es contar con un álbum con bastantes fotos familiares, con la pareja o con amigos, para que estas se vayan mostrando a modo de presentación mientras la tablet está enchufada al cargador.

Es un método bastante ingenioso para ver las fotografías que hacemos con el smartphone, ya que ahora no es tan habitual imprimirlas y tenerlas enmarcadas en casa.

Hacerlo es tan sencillo como crear un álbum en Google Fotos y ponerlo en modo de presentación mientras se pone a cargar el dispositivo.

Lo ideal en este caso es que la tablet cuente también con un soporte para poder dejarla cómodamente en una mesa o una estantería.