Esto es todo lo que debes hacer antes de llevar tu móvil a reparar para mantener a salvo todos tus datos privados

Los smartphones son dispositivos que la mayoría de personas en España llevan a prácticamente todos los sitios a diario, y esto hace que sea bastante susceptible de sufrir un accidente o caída y romperse. Esto sigue sucediendo a pesar de las protecciones que llevan algunos dispositivos en el panel para evitar que este se parta.

De hecho, a no ser que se cuente con un móvil resistente, es difícil estar seguro desde el móvil no está roto después de una caída. Hay muchas ocasiones en las que el usuario tiene suerte y esto no sucede. Sin embargo, hay otras veces en las que al cogerlo del suelo la pantalla puede estar dañada o incluso la carcasa posterior, ya que en función del material también puede romperse.

A la hora de llevar a repararlo, hay ocasiones en las que puede merecer más la pena que en otras. Por ejemplo, si se trata de un dispositivo que tiene cierta antigüedad y que no es un gama alta, es posible que sea mejor opción comprar un smartphone nuevo.

Sin embargo, si la reparación sale a buen precio y aún merece la pena arreglar el móvil en vez de comprar otro, se trata de una buena solución para poder seguir aprovechando el dispositivo y posponer la compra de uno nuevo, aunque todo depende del precio por el que salgan ambas opciones y la diferencia entre ellos.

Si se quiere arreglar el móvil, lo mejor siempre es confiar en el servicio técnico autorizado de la marca, ya que este cuenta con piezas oficiales para llevar a cabo la reparación, además de ser especialistas en dichos dispositivos. Sin embargo, hay algunas cosas que es conveniente hacer con el dispositivo.

Extrae todos tus datos

Antes de llevar el móvil al servicio técnico, siempre es muy recomendable tratar de extraer todos los datos importantes que tengamos guardados en el dispositivo. Ya sean fotografías, vídeos o documentos, es necesario extraerlos para ponerlos en un lugar seguro.

En muchas ocasiones ni siquiera hace falta conectar el móvil al ordenador, sino que simplemente vale con utilizar algunas aplicaciones que permiten sacar estos archivos de una manera fácil y cómoda. Sin ir más lejos, Google Fotos es la herramienta ideal para poner a salvo tus fotografías y vídeos solo con tener una conexión a Internet y espacio disponible en la cuenta.

Por otra parte, la herramienta de almacenamiento en la nube de la compañía, Google Drive, puede ser también la mejor opción si lo que queremos es poner a salvo archivos que hayamos descargado, como una nómina o cualquier otro documento importante. Al fin y al cabo, el almacenamiento en la nube permite que esté siempre disponible para acceder a él desde otros dispositivos, y se podrá descargar al ordenador o a cualquier otro almacenamiento seguro después de haberlo subido.

Todo esto ayuda a mejorar la privacidad del usuario y a que este no pierda los archivos. Y es que, muchos servicios técnicos tienen la norma de devolver los smartphones al estado de fábrica al devolverlos de una reparación para asegurar al usuario que nadie ha accedido a sus archivos a través del dispositivo. Esto conlleva un borrado general de todo el móvil.

Modo reparación

Tras hacer esta copia de seguridad, el usuario puede optar por devolver su móvil al estado de fábrica para que así al repararlo no haya ningún archivo suyo en el dispositivo. De esta forma, en caso de que se extravíe o alguien acceda a él, no se podrá ver ningún archivo importante del usuario. Sin embargo, hay una alternativa en Android que puede hacer lo mismo, pero sin tener que restaurarlo.

Este modo de reparación es una especie de modo seguro que le añade una capa de protección extra al smartphone para que nadie pueda acceder a él cuando este se lleva a reparar. De esta forma, no es necesario borrar todos los archivos que hay dentro del dispositivo para evitar perderlos, sino que bastará con activarlo antes de enviarlo al servicio técnico.

Hay que tener en cuenta que para activarlo es necesario tener un espacio libre de al menos 2 GB en el almacenamiento interno. Esto no excluye la necesidad de utilizar algún mecanismo de seguridad para proteger el móvil, como por ejemplo un pin de cuatro dígitos o una contraseña. Para activarlo únicamente hay que ir a la aplicación de Ajustes, y allí bajar hasta la sección de Sistema y actualizaciones, donde debería aparecer este modo.