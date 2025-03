Cómo reparar tu Chromecast: así de fácil es ahora recuperarlo con la solución dada por Google

Esta semana comenzó con un grave error en los Chromecast que impidió su uso normal y dejó a cientos de miles de familias sin un servicio al que se han acostumbrado para lanzar contenido desde sus móviles o tablets a la pantalla de su televisor. Lo mejor de todo es que realmente ha sido un error y no el cese de un dispositivo, así que ya hay una posible solución para devolver a la vida el Chromecast.

Lo peculiar de este fallo es que llegó a los días de que Google dejase de vender el primer Chromecast con Google TV en su tienda web y solamente se pueda adquirir desde los establecimientos comerciales que dispongan todavía de unidades, así que se esperaba lo peor por la posible cancelación de unos dispositivos como los primeros Chromecast.

No sorprende para nada que Google abandone de un día para otro ciertas plataformas y servicios, aunque lo que ha sucedido tiene que ver realmente con un error que se ha generado en los primeros Chromecast que los ha convertido prácticamente en unos pisapapeles desde hace unos días.

Y lo más normal, para intentar devolver a la vida al Chromecast, es restablecerlo a fábrica. Es justamente lo que han hecho muchos ante la confusión que ha generado en miles de usuarios para así poder utilizar sus plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix, HBO o Prime Video y así disfrutar de nuevo de sus series de televisión favoritas o las nuevas películas que se suelen estrenar.

Google ha lanzado una actualización que soluciona el error que ha provocado el cese de funcionamiento de los Chromecast de segunda generación y los Chromecast Audio. Lo peor de todo es que esa actualización solamente se recibe si se ha dejado al Chromecast que falla sin tocar.

Lo que significa que si se ha restablecido a fábrica no se podrá descargar la actualización que corrige el grave error sufrido y que se instala de forma automática una vez conectado a la red WiFi de la casa y esté conectado a la corriente.

El problema realmente lo que hacía era impedir el envío de contenido al televisor, pero sí que seguía conectado a la red del hogar, así que la actualización automática permite volver a enviar contenido como se ha venido haciendo.

Google no ha sido capaz de arreglar el problema de configuración, vía Xataka, y muchos se encuentran ahora mismo con el mensaje en su televisor de que no se ha podido autenticar el dispositivo, así que sin poder conectarlo a la red WiFi de casa no se podrá descargar la nueva actualización que corrige el problema y solo quedará esperar a que el gigante tecnológico ofrezca una solución.