Como cuidar la batería de tu móvil Samsung sin instalar ninguna aplicación

Samsung es una de las marcas que más móviles vende en España, junto con Xiaomi. Esto hace que sean muchos los usuarios que utilizan sus móviles, y que los carguen a diario. Esta rutina puede verse favorecida por algunas prácticas que el software de estos móviles permite.

Por un lado, es posible alargar la vida útil de un móvil no cargando la batería al 100%, algo que desde hace un tiempo es posible con muchos móviles de la marca coreana. Además, es posible maximizar el uso de la batería, haciendo que dure más en cada carga.

Como siempre, la autonomía de un móvil depende mucho del tipo de uso que se haga, del brillo de la pantalla, de si se usa la conectividad móvil o la Wifi y de si se usan aplicaciones especialmente exigentes con el procesador, lo que siempre conlleva un gasto extra.

Cómo cuidar la batería en Samsung

Samsung aglutina todos los parámetros de sus móviles relacionados con la batería en un apartado de los Ajustes del sistema llamado Mantenimiento y Batería. Dentro de esa sección hay una llamada Batería, que es donde se pueden configurar ciertos comportamientos.

Optimización. La primera función se presenta con forma de botón de gran tamaño y permite optimizar el sistema con una pulsación. El móvil detectará si hay apps con un consumo excesivo, cerrará programas en segundo plano, etc.

Límite de uso en segundo plano. Una vez que se entra en el apartado de batería hay una opción llamada Límite de uso en segundo plano que permite inactivar apps en segundo plano, para que no gasten energía. Eso disminuirá el número de veces que entran en funcionamiento. Es interesante para apps que no hace falta que reciban notificaciones o datos en tiempo real.

Ahorro de energía. Esta opción permite ser configurada, haciendo que pueda bajar el brillo de la pantalla, limitando la potencia del procesador, apagando el 5G o quitando la Pantalla Ambiente. Aumentará la autonomía en un 30% aproximadamente.

Más ajustes de batería. El último menú de esta sección aglutina opciones como el activar o no la carga rápida del teléfono e incluso proteger la batería limitando la carga máxima al 85%, lo que hará que la degradación sea menor con el paso de los años.

Todas estas funciones están disponibles en One UI de Samsung, aunque es posible que algunas de ellas no aparezcan en algunos modelos con versiones no actualizadas de la interfaz. Como siempre, usar el móvil con sentido común, no dejarlo al sol, en zonas de mucho calor o de mucho frío, ayudará a que tanto la batería como la autonomía sean buenas el mayor tiempo posible.

