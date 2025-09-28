Adiós a escribir en papel: este increíble dispositivo mezcla tablet con ebook, y puede resumir tus reuniones

La tecnología se ha vuelto indispensable en muchos trabajos, y hay gente en España que incluso puede trabajar con poco más que un smartphone y una tablet.

Además, también en el ámbito estudiantil, los dispositivos como los ordenadores portátiles, convertibles y tablets también están más que a la orden del día.

Sin embargo, a la hora de pasar un buen rato leyendo, no hay nada mejor que un ebook, gracias a su pantalla de tinta electrónica.

Por lo general, estos dispositivos pecan de estar destinados únicamente a leer, pero es cierto que cada vez hay alternativas más versátiles.

El AINote 2 es uno de esos dispositivos, y combina el concepto de ebook con una tablet Android que no solo tiene su propio lápiz táctil, sino que además emplea la IA para muchas tareas.

Todo sobre la AINote 2

No es del todo habitual ver este tipo de dispositivos que combinan Android con una pantalla de tinta electrónica, pero es cierto que ahora es más común que hace años.

En este caso, la AINote 2 cuenta con una pantalla de 10,65 pulgadas, un buen tamaño para escribir con su lápiz táctil. Aunque lo mejor de su diseño es su grosor: solo 4,2 mm.

El peso es de 295 g, por lo que es extremadamente fácil de transportar a cualquier parte, ya sea a clase o al trabajo.

Y es que, es un dispositivo recomendable para aquellas personas que busquen algo más que un lector de libros, puesto que tiene Android 14 y la posibilidad de instalar apps desde Google Play.

Además, cuenta con funciones impulsadas por inteligencia artificial que pueden ser muy útiles. Un buen ejemplo es la posibilidad de transcribir en tiempo real en 15 idiomas diferentes —incluyendo el español—, algo ideal para tomar notas en las reuniones.

Se podrán tomar notas durante la transcripción que, luego, aparecerán en el momento exacto del audio en el que han sido tomadas.

AINote 2 funciones

También monta un botón que activará su función de asistente, impulsada por GPT 4omini. La IA es una parte central de este dispositivo, y puede ser de gran ayuda en el trabajo.

El rendimiento de la batería promete ser bastante bueno, gracias a sus 4.000 mAh, y su lápiz táctil viene incluido en la caja para poder subrayar, escribir y sacarle todo el partido a su app de notas.

El precio es de 444 euros, aproximadamente, en su proyecto de Kickstarter, aunque los productos de la marca suelen estar también disponibles en Amazon.