Esta increíble cerradura inteligente no necesita llave: escanea tu mano como en una película de ciencia ficción

La tecnología sirve, principalmente, para hacer la vida de las personas más sencilla, y en el ámbito del hogar en España, contar con dispositivos inteligentes puede ser una gran ayuda para no perder tiempo con ciertas tareas.

Cambiar el termostato, poner las luces más tenues o incluso abrir y cerrar las cortinas son cosas que se pueden hacer desde el sofá y con solo usar el móvil o el reloj gracias a la domótica.

Tener un hogar inteligente, de hecho, no es algo necesariamente caro, y lo mejor es que gracias al estándar Matter, los dispositivos de diferentes marcas se pueden controlar usando la misma aplicación.

Por su parte, las cerraduras inteligentes son un dispositivo muy interesante y que puede aportar mucho al usuario en materia de comodidad. Hasta Xiaomi cuenta con sus propios modelos, y lo cierto es que a mucha gente le puede merecer la pena apostar por este tipo de dispositivo.

Entre sus principales virtudes destacan la posibilidad de abrir la puerta sin necesidad de una llave mecánica, aunque existen llaves que se activan mediante NFC. También suele ser posible abrir la puerta a conocidos con un código de un solo uso.

Sin embargo, esta cerradura inteligente que acaba de presentar Wyze, la Palm Lock, que tiene un precio de alrededor de 108 euros al cambio, propone una solución totalmente distinta, ya que también permite abrir la puerta enseñando la mano.

La cerradura cuenta con un escáner biométrico que es capaz de analizar la palma de la mano, una tecnología que ya se ha visto en otras soluciones similares.

Junto a este tipo de desbloqueo, que nos recuerda directamente a películas futuristas de ciencia ficción, también se podría emplear una llave física, un código o utilizar la aplicación. Al fin y al cabo en invierno es normal llevar guantes en muchas zonas.

Se trata de una cerradura que cuenta con una batería que dura hasta seis meses. Cuenta con un radar de ondas milimétricas de baja potencia que hace que esta se active únicamente cuando detecta que hay alguien cerca.

Reconocimiento de la palma de la mano

Además, cuenta con una segunda batería que mantendrá la cerradura encendida cuando se cambie la principal. Ambas cuentan con la posibilidad de cargarse utilizando USB tipo C.

Si en algún momento se queda sin ninguna de las dos baterías, será tan fácil como conectar una powerbank para darle algo de energía.

La Wyze Palm Lock es capaz de almacenar identificaciones de las venas de la palma de la mano de hasta 50 personas distintas, y también puede generar hasta 50 códigos únicos para acceder.