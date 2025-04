Lo nuevo de HP lleva el 'gaming' a otro nivel: de auriculares y portátiles con refrigeración a ratones modulares

Los videojuegos son una fuente de entretenimiento más profunda de lo que puede parecer a simple vista, y existen títulos con temáticas e historias que incluso luego han sido llevadas al cine o a la pequeña pantalla debido a su buen argumento y cualidades. En España, de hecho, se han estrenado diferentes títulos como The Last of Us, Sonic o Super Mario Bros basados en videojuegos.

A la hora de jugar, muchos usuarios deciden apostar por el ordenador como plataforma debido a su bajo coste a largo plazo respecto a las consolas y a la versatilidad de uso que ofrecen. Existen muchas marcas especializadas en este campo, y algunos fabricantes como HP lanzan productos a este mercado bajo sus divisiones, como en este caso son HyperX y Omen.

La compañía acaba de presentar toda una nueva gama de productos que no solo son ideales para los más aficionados a los videojuegos, sino que además pueden satisfacer las necesidades de otro tipo de público. Entre ellos se incluyen productos como nuevos auriculares, portátiles, ratones e incluso hardware como ordenadores y fuentes de alimentación.

Este lanzamiento busca ofrecer la mejor experiencia en los tres pilares en los que la marca sustenta su oferta de productos: rendimiento, personalización y jugabilidad. Entre ellos destacan dispositivos como el Omen Max 16, que cuenta con un innovador sistema de refrigeración o el monitor Omen 32x Smart, el cual integra Google TV para ir un paso más allá de lo que ofrece un monitor convencional.

Su estética, desde luego, combina de maravilla, como hemos podido ver en EL ESPAÑOL - El Androide Libre en la presentación de la compañía. Algunos de ellos, como los auriculares HyperX Pulsefire Saga Pro ya están disponibles en la web de la compañía, mientras que para otros dispositivos como el portátil HP Omen 16 Slim o el HP Omen 16 habrá que esperar hasta el próximo mes de mayo.

Nuevos Omen 16

El protagonista de su gama de portátiles es el nuevo Omen Max 16, que estrena un nuevo sistema de refrigeración que utiliza un material híbrido de metal líquido y grasa metálica, lo cual reduce el riesgo de fugas y mejora la disipación del calor, un elemento bastante importante en ordenadores portátiles. Al fin y al cabo los videojuegos son una de las actividades que más le exige al hardware del ordenador.

Está disponible con una configuración que utiliza un Intel Core Ultra 9 o un AMD Ryzen AI 9 con hasta setenta y cuatro GB de memoria RAM y gráficas NVIDIA RTX de Serie 50, garantizando que se pueda correr cualquier juego actual en un tamaño compacto y transportable a cualquier parte. Su precio es de 1.299 euros.

Teclado retroiluminado semitransparente del HP Omen 16 Jacinto Araque El Androide Libre

No se trata del ordenador más caro de la gama, puesto que ese puesto le corresponde al Omen Max 16, que con un precio que parte de los 2.399 euros busca ofrecer el máximo rendimiento posible en un portátil a la hora de jugar. Ambos cuentan con prestaciones como el OMEN Gaming Hub y OMEN Light Studio, que permiten ajustar la potencia y el consumo energético, estrenando el nuevo modo Unleashed, que fuerza el rendimiento del procesador para sacar las máximas capacidades en cuanto a potencia.

Por otra parte, el Omen 16 Slim representa una alternativa ligera, de solo 2,4 Kg y que busca ser el mejor acompañante en cualquier situación. Monta un panel de 16 pulgadas con resolución QHD y gráfica Nvidia RTX 5070, por lo que también es ideal para jugar en cualquier parte, en este caso por un precio que inicia en 1.299 euros.

Omen 32x Smart

La compañía también ha presentado un nuevo monitor gaming ideal para juegos, pero que guarda un as en la manga, como es la presencia de Android TV. Este monitor cuenta con una pantalla de 32 pulgadas a resolución 4K y con una tasa de refresco de 144 Hz, y lo cierto es que en lo que hemos podido ver, ofrece una gran resolución y experiencia de visionado.

A esto se le suma la posibilidad de utilizar la pantalla partida de Android, además como aplicaciones de cloud gaming, algo que permite jugar sin ni siquiera tener un ordenador o una consola conectada, simplemente con enlazar un mando Bluetooth. Además, cuenta con un sistema integrado que permite hacer streaming directamente desde el monitor, lo cual libera al ordenador de esa carga.

HP Omen 32x Jacinto Araque El Androide Libre

Estará disponible en junio a un precio de 749 euros, y lo cierto es que representa una gran alternativa para aquellas personas que busquen un monitor para jugar, pero que también quieran disfrutar de la versatilidad que ofrecen contar con Android sin necesidad de un dispositivo adicional.

Periféricos HyperX

Una parte esencial a la hora de jugar para muchas personas es el ratón, y lo cierto es que existe una muy amplia gama de ellos en el mundo de los dispositivos gaming, puesto que muchos usuarios requieren de un tipo específico de agarre o de latencia. La alternativa más barata que la compañía ha lanzado es el HyperX Pulsefire Saga, que cuenta con estas capacidades modulares pero funcionando a través de cable, ya disponible por 79,99 euros.

Nuevos ratones HyperX Jacinto Araque El Androide Libre

El HyperX Pulsefire Saga Pro cuenta con una carcasa modular que permite cambiar tanto su parte frontal como posterior en función de la experiencia que el usuario busque en cada momento, permitiendo tener varios ratones combinados de forma simultánea. Ya se puede comprar por un precio de 119 euros.

Centrándose en el apartado del audio, la marca ha presentado los HyperX Cloud III S Wireless Gaming, que cuentan con hasta 120 horas de autonomía y capacidad de conexión dual, ya que se pueden enlazar al ordenador tanto por Bluetooth como por su conector USB. Tienen un diseño centrado en la ergonomía, y el micrófono es retraíble para permitir apartarlo en aquellos momentos en los que no se vaya a utilizar. Se podrán comprar en junio a un precio de 149,99 euros.