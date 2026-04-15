Amazon lanza sus televisores que parecen cuadros en Europa y un Fire TV stick que no tienes que enchufar a la corriente

Amazon pisa el acelerador en su televisión y la cambia por completo. La compañía ha anunciado un remozado completo de la experiencia Fire TV, ha lanzado un nuevo pincho Fire TV Stick HD más compacto que no necesita una fuente de corriente, así como ha presentado sus primeros televisores con los que llega a competir directamente contra la familia The Frame de Samsung.

Estos televisores, bautizados como Ember Artline, llegan en tamaños de 55 y 65 pulgadas, aunque de momento no estarán disponibles en España ya que desembarcan en un primer momento en Reino Unido, Alemania y Canadá.

Al igual que sucede con la solución de Samsung, disponen de un panel mate que cuando no se están usando replican cuadros conocidos para que así parezca que se trata de una obra de arte y no de un televisor. Es por ello que incluye un sistema de anclaje a la pared sutil y fácil de montar, así como una elección de 10 colores de marcos para estar a juego con la decoración del salón.

Así es la nueva apuesta de Amazon por Fire TV

Estos nuevos televisores no son baratos. Parten de los 999,99 euros para la versión de 55 pulgadas y suben hasta los 1,299,99 euros para el tamaño de 65 pulgadas. Este precio incluye un marco desmontable y el sistema de sujeción a la pared.

La idea de Amazon con esta nueva línea de dispositivos es ser a la vez centro de entretenimiento y una galería de arte personal. Poder usar el potencial de Alexa+ para ver el contenido que se desee o controlar el hogar, (en los mercados donde esté disponible) así como integrarse por completo en la decoración

La forma de relacionarse del usuario con Alexa se puede hacer tanto desde el mando como desde el micrófono de largo alcance en el propio televisor —que se puede desconectar—. Asimismo, el televisor cuenta con un detector de presencia que reconoce cuando la persona está en la habitación para reaccionar a ella, aunque no la identifica ni le graba.

Pensando en ajustarse a la decoración, incluye una funcionalidad con la que el usuario puede subir una foto de la estancia y el usuario recibirá sugerencias de arte que combinen con la decoración y el estilo.

Televisor Ember Artline Chema Flores

Con respecto a la propia pantalla, se trata de un panel QLED 4K Ultra HD con resolución HDR10+.

Un stick más pequeño

La otra gran novedad de Amazon es su capacidad de miniaturizar el Fire TV Stick HD, que llega a España a partir de junio por 49,99 €.

Se trata del stick más pequeño y compacto de la compañía, pero también es el doble de potente. Sin embargo, una de las grandes novedades es la ausencia de tener que buscar una fuente de corriente para alimentarlo, ya que bastará con conectarlo al USB del televisor —además de al HDMI—.

Su diseño es aproximadamente un 30% más estrecho que el stick HD de la generación anterior, el nuevo dispositivo está pensado no solo para que quepa fácilmente en una maleta de cabina o incluso en un bolsillo, sino también para encajar con mayor facilidad en un puerto HDMI junto a otros enchufes y cables en la parte trasera del televisor.

Fire TV Stick HD Chema Flores

Respecto a la potencia, Amazon explica que es un 30% más rápido de media que el stick HD de la generación anterior, lo que significa que se enciende antes y abre las apps más rápido. Haciendo la experiencia más fluida y capaz.

En los próximos meses, Amazon añadirá un nuevo ajuste al equipo: de la Match Room al Fire TV Stick HD, una función de accesibilidad que facilita ver y navegar por el texto, los menús y el contenido en pantalla.

Fire TV Stick HD Chema Flores

Al activarla, la función aumenta el tamaño de elementos pequeños como el texto y los menús, y a la vez escala elementos más grandes, como las carátulas del contenido, creando una experiencia de navegación más equilibrada. Los clientes podrán elegir entre varias opciones de tamaño para personalizar su experiencia de visualización.

Una nueva experiencia

Aprovechando estas novedades, Amazon también ha cambiado el diseño para mejorar la experiencia de uso de Fire TV.

Ahora es más limpia, más rápida y está mejor organizada para los clientes.

La compañía ha querido categorizar mejor el contenido para que los usuarios vean más fácilmente películas, series, noticias, contenido en directo y deportes en todos los servicios que utilizan.

Mando del nuevo televisor de Amazon Chema Flores

"Hemos reconstruido el código subyacente para que la experiencia sea hasta un 30% más rápida. Todo ello como una actualización gratuita. La nueva interfaz de usuario empezará a desplegarse para los clientes de todo el mundo a finales de mes", explican desde la compañía.

Amazon también ha querido destacar el papel del gaming y de los servicios gratuitos en la experiencia, ya que quiere favorecer la posibilidad de ver películas y series con anuncios de una manera más accesible y directa.

Asimismo, en este nuevo rediseño, también es más fácil de acceder al ecosistema de productos conectados con Amazon y usar el televisor como el centro del hogar.