Xiaomi da una lección a Google: presenta su nueva alternativa al Chromecast, sigue teniendo Google TV pero es más barata
Xiaomi ha anunciado que lanzará el nuevo Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen en el mercado global, incluyendo España.
Cuando Google decidió acabar con los Chromecast para apostar completamente por el nuevo Google TV Streamer, dejó abandonados a muchos usuarios que sólo querían un método barato y sencillo de añadir Google TV a su televisor.
Aunque el Google TV Streamer sea uno de los mejores dispositivos con Android TV y Google TV del mercado, su precio de 119,99 euros lo deja fuera del alcance de muchos potenciales compradores que quieren mejorar su televisor viejo.
Aquí es donde entran marcas como Xiaomi, que han demostrado que es posible seguir ofreciendo la experiencia completa de Google TV pero en un rango de precios mucho más asequible para el usuario medio.
El último ejemplo de esto es el nuevo Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen, que la compañía acaba de anunciar para el mercado global y que llegará próximamente a España como posiblemente una de las mejores opciones con Google TV.
Como su nombre indica, estamos ante una versión HD del TV Stick 4K 2nd Gen que fue lanzado en España el año pasado, y por lo tanto, podemos esperar algo muy parecido pero con la limitación de reproducir vídeo a resolución HD (1080p).
Como el Chromecast original, el Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen se conecta directamente al puerto HDMI de nuestro televisor, aunque requiere de un cargador USB para funcionar; una vez instalado, nos ofrece acceso a la última versión del sistema operativo Google TV.
Eso supone que tenemos acceso a la última interfaz renovada de Google TV con funciones inteligentes de recomendación de contenido en todas nuestras apps; y hablando de apps, tenemos acceso a la Play Store para instalar cualquier servicio de streaming que se nos ocurra, desde Netflix a Apple TV pasando por Prime Video, Spotify, HBO Max o YouTube, y 10.000 apps más.
Eso también significa que tenemos acceso a tecnologías como Google Cast para retransmitir vídeo desde nuestro móvil al televisor. Sin embargo, por el momento este dispositivo no es compatible con Gemini, aunque tenemos Google Assistant para encontrar contenido con la voz y el micrófono integrado en el mando a distancia incluido.
En lo técnico, el Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen está basado en un nuevo procesador de cuatro núcleos Cortex-A55 acompañado de 8 GB de memoria RAM, lo que según la compañía trae una mejora de rendimiento del 38% respecto al modelo anterior.
También contamos con una mejora notable en gráficos gracias a la nueva GPU Mali-G31 MP2, que también trae una de las grandes novedades de este dispositivo, compatibilidad con el códec AV1 para reproducir vídeos con una mejor relación calidad/tamaño, usado especialmente en plataformas como YouTube.
Este reproductor es compatible con tecnologías como HDR10+ para mejorar la calidad de imagen y el contraste en televisores compatibles, así como Dolby Audio y DTS:X para disfrutar de una mejor experiencia si tenemos una barra de sonido compatible.
En cuanto a la conectividad, contamos con WiFi 5 además de con Bluetooth 5.0,, y viene con un cable de extensión HDMI y un cable USB para usarlo con un adaptador.
El Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen aún no tiene precio confirmado, pero teniendo en cuenta que la versión 4K está disponible por 69,99 euros en España, será muy barato.