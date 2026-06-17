Android 17 llega a los Google Pixel de manera oficial con un nuevo modo de grabación de pantalla y mucho más

Tras completar una fase de pruebas compuesta por cuatro versiones beta, el nuevo sistema operativo de Google ha empezado a llegar a los primeros móviles.

Y, como no podía ser de otra forma, serán los Pixel los que lo estrenarán. Esta actualización llega junto con la actualización de funciones "Pixel Drop" de junio de 2026.

Los Pixel serán posiblemente los únicos modelos que integren todas las nuevas funciones de Android 17. Otras marcas usarán el sistema de base, pero encima pondrán sus interfaces, como HyperOS de Xiaomi o OneUI de Samsung.

Entre las principales novedades de Android 17 destacan las burbujas de juego y productividad en cualquier aplicación

La función de ventanas flotantes (Bubbles), que anteriormente estaba restringida de manera exclusiva a las aplicaciones de mensajería instantánea para mantener conversaciones de chat, se expande ahora a cualquier aplicación instalada en el dispositivo.

Para activar esta opción, solo es necesario mantener presionado el icono de la app en la pantalla de inicio y pulsar el nuevo botón situado en la esquina superior izquierda. Esto transformará la interfaz en una burbuja flotante que se puede mover libremente o arrastrar hacia abajo para cerrarla.

En dispositivos de gran formato, como tabletas y plegables, se ha incorporado una barra dedicada (Bubble Bar) en la esquina inferior derecha para gestionarlas con mayor comodidad.

Android 17 9to5Google El Androide Libre

Además, el sistema operativo implementa por primera vez límites estrictos de memoria para las aplicaciones.

Esta medida busca garantizar que ningún desarrollo en segundo plano consuma recursos excesivos de la memoria RAM, lo que se traduce en una navegación más fluida por la interfaz, un mejor rendimiento general del dispositivo y una mayor optimización en el consumo de la batería.

La herramienta nativa para grabar la pantalla del dispositivo estrena una interfaz en forma de píldora flotante. Tras iniciar la grabación, los usuarios pueden pulsar el indicador de la barra de estado para desplegar opciones, acceder a los ajustes o detener el proceso.

Además, se introduce la función Screen Reactions (Reacciones en pantalla), que habilita un efecto de "croma" o pantalla verde para insertar un vídeo selfi capturado por la cámara frontal sobre la propia grabación. Al finalizar, una nueva pantalla completa permite previsualizar, editar, borrar o compartir el archivo resultante.

También hay cambios en la privacidad, permisos y geolocalización:

Privacidad visual: Los indicadores de acceso a la cámara, el micrófono y la ubicación (esquina superior derecha) han sido rediseñados con formatos circulares más estrechos para distinguir mejor qué elemento está activo.

Los indicadores de acceso a la cámara, el micrófono y la ubicación (esquina superior derecha) han sido rediseñados con formatos circulares más estrechos para distinguir mejor qué elemento está activo. Control de ubicación: Al solicitar permisos de posicionamiento, el sistema muestra casillas de verificación explícitas para elegir entre una ubicación "Precisa" o "Aproximada". Se añade un nuevo botón de ubicación precisa de un solo uso y se mejora el algoritmo de aproximación.

Al solicitar permisos de posicionamiento, el sistema muestra casillas de verificación explícitas para elegir entre una ubicación "Precisa" o "Aproximada". Se añade un nuevo botón de ubicación precisa de un solo uso y se mejora el algoritmo de aproximación. Contactos limitados: El usuario ahora puede otorgar acceso a contactos específicos de su agenda en lugar de verse obligado a compartir la libreta de direcciones completa con una aplicación.

El antiguo botón unificado de "Internet" desaparece en el panel de ajustes rápidos. Android 17 vuelve a separar los controles introduciendo botones independientes para redes Wi-Fi y para Datos Móviles.

Asimismo, en los terminales que cuenten con el hardware compatible, se añade un nuevo botón de acceso directo denominado "Satélite" para gestionar las opciones de conectividad por satélite del teléfono.

Ajustes de Android 17 9to5google El Androide Libre

La función de localización en caso de pérdida incorpora la opción "Marcar como perdido". Al activarse, el sistema exigirá obligatoriamente una autenticación biométrica (como la huella dactilar) para realizar cualquier cambio.

De este modo, aunque un tercero conozca el código numérico de desbloqueo del terminal, no podrá acceder a la información privada ni desactivar el rastreo del teléfono.

También habrá cambios estéticos y de interfaz:

Ocultar nombres de apps: Dentro del menú de Fondo de pantalla y estilo > Iconos > Nombres, se incluye la opción "Mostrar nombres de aplicaciones" para poder ocultar las etiquetas de texto en el escritorio y obtener una estética más limpia.

Dentro del menú de Fondo de pantalla y estilo > Iconos > Nombres, se incluye la opción "Mostrar nombres de aplicaciones" para poder ocultar las etiquetas de texto en el escritorio y obtener una estética más limpia. Fondos difuminados: Los paneles de los widgets ahora cuentan con un fondo translúcido y difuminado idéntico al del panel de notificaciones y los ajustes rápidos.

Los paneles de los widgets ahora cuentan con un fondo translúcido y difuminado idéntico al del panel de notificaciones y los ajustes rápidos. Mensajes de notificación: El clásico aviso de "No hay notificaciones" se sustituye por el mensaje "Estás al día", acompañado por un icono de trofeo heredado de la interfaz de los Pixel Watch.

La actualización a Android 17 se está distribuyendo de forma global a partir de hoy para los siguientes modelos de Google:

Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a

Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL y Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel Fold y Pixel Tablet

Para comprobar la disponibilidad, debemos acceder a Ajustes > Sistema > Actualización del sistema y pulsamos en el botón de verificación.

Los usuarios que utilizaban la versión Android 17 Beta 4.1 recibirán una descarga de menor tamaño para dar el salto a la edición estable definitiva sin pérdida de datos, siempre y cuando soliciten la baja del programa beta antes de instalar la OTA estable general.