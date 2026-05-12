El gran cambio de Samsung: One UI 8.5 permite que tu Galaxy envie archivos a un iPhone directamente

Samsung acaba de liberar la versión estable de One UI 8.5 tras meses de pruebas y, pese a que no es una de las actualizaciones mayores, estamos ante una que tiene suficientes novedades como para resultar interesantes y útiles.

Si tienes un Galaxy compatible, ya puedes ir revisando el menú de ajustes porque lo que te vas a encontrar es un sistema operativo más maduro.

Son varios los cambios, tanto de diseño como algunos funcionales, que se echaban de menos en las versiones anteriores.

El primero es el rediseño del Panel Rápido. Samsung ha decidido que ya somos mayorcitos para decidir qué botones queremos ver y cuáles no.

Ahora es posible redimensionar los interruptores, cambiar el diseño de los controles de brillo y volumen, e incluso eliminar por completo secciones que antes eran inamovibles, como los Modos o los Dispositivos Cercanos.

Es, por fin, el panel que nosotros queremos, no el que los ingenieros de Suwon pensaron que nos gustaría.

Pero lo más esperado es la compatibilidad de Quick Share con AirDrop. Se acabó el drama de enviar un vídeo de un viaje a un amigo con iPhone y que llegue con peor calidad porque hemos tenido que enviarlo por WhatsApp.

Ajustes rápidos en One UI 8.5 El Androide Libre

One UI 8.5 tiende un puente sobre el foso que separaba a Android de Apple desde hace más de una década. Es un movimiento valiente que prioriza al usuario por encima de las guerras de ecosistemas cerrados.

La inteligencia artificial mejora con un Bixby que entiende el lenguaje natural, el contexto y las peticiones complejas. Si a esto le sumamos la integración con Perplexity para búsquedas en tiempo real, tenemos una herramienta que ahora es más útil que nunca.

Para los que viven pegados al reloj y a la productividad, hay tres joyas ocultas en esta actualización. La primera es el conversor de zonas horarias integrado en la aplicación de Reloj. Parece una tontería hasta que tienes que coordinar una reunión entre Madrid, Seúl y San Francisco. Ahora, con un simple deslizador, ves la diferencia horaria al instante sin apps de terceros.

La segunda es la grabación de pantalla parcial. Ahora seleccionas el área y listo. Podemos compartir una parte de la misma sin enseñarla entera.

Otras novedades de One UI 8.5 El Androide Libre

La tercera pata de este banco de productividad es DeX. Las ventanas ahora recuerdan su posición y tamaño exacto. Parece un detalle menor, pero cuando conectas el teléfono al monitor y todo está tal y como lo dejaste, la fricción desaparece.

No podemos olvidar el nuevo escáner de documentos. La cámara ahora es mucho más inteligente al detectar folios, eliminando sombras de dedos, reflejos y esas dichosas pinzas o clips que siempre arruinan la toma. Además, permite el escaneado de varias páginas y guardarlas directamente en un PDF limpio y listo para enviar.

En el apartado estético, la personalización de la pantalla de bloqueo da un salto importante. Si pones una foto de tu perro o de tu hijo, el sistema detecta al sujeto y ajusta la posición del reloj y los widgets para que no tapen lo importante.

Es un efecto de profundidad muy logrado que, sumado a los nuevos fondos de pantalla interactivos con efectos meteorológicos en tiempo real, hace que el terminal se sienta más vivo que nunca.

Edición de pantalla de bloqueo El Androide Libre

Por último, un detalle para los más cafeteros de la seguridad: el Auto Blocker. Ahora permite una suspensión temporal. Si necesitas instalar un APK legítimo que no está en tu región, puedes desactivar la protección durante unos minutos.

El sistema se encargará de reactivarse solo media hora después, evitando que te dejes la puerta abierta por descuido. Es el equilibrio perfecto entre seguridad estricta y libertad de uso.

One UI 8.5 es la confirmación de que Samsung sabe evolucionar escuchando las opiniones de los usuarios. Han mejorado lo que ya era bueno y han arreglado lo que nos molestaba. La actualización, ha empezado por los Galaxy S25 Series y los plegables del año pasado e irá llegando poco a poco al resto de modelos compatibles.