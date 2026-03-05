Android cambia para siempre: pagos fuera de la Play Store, tiendas de apps alternativas y Fortnite vuelve a todo el mundo

El culebrón ha terminado. Después de que Google y Epic Games llegasen a un acuerdo extrajudicial para dar fin a la guerra de demandas en las que estaban metidas, Google ha decidido no esperar al visto bueno del juez y poner ya en marcha las medidas acordadas.

Como resultado, el ecosistema de Android va a cambiar mucho y muy rápidamente, tanto para los usuarios como para los desarrolladores de apps, que van a tener muchas más opciones para usar apps de manera "oficial".

Por supuesto, Android siempre ha sido una plataforma abierta en la que cualquiera podía lanzar y distribuir su propia app sin tener que rendir cuentas a Google (aunque eso está cambiando); el anuncio de hoy tiene más que ver con la Play Store, la tienda de apps que viene preinstalada por defecto en la inmensa mayoría de los smartphones vendidos en España.

Para empezar, Google va a reducir la comisión que cobra por cada venta realizada en la Play Store, desde el 30% hasta el 20% como máximo, aunque habrá métodos para obtener una cuota más reducida.

Por ejemplo, los desarrolladores que participen en el nuevo programa App Experience y el nuevo Level Up (para videojuegos) tendrán una comisión de sólo el 15% para las nuevas instalaciones. Por último, las suscripciones ahora tienen una tasa fija del 10%.

La consecuencia directa de estos cambios es que los desarrolladores ahora recibirán más dinero por cada venta realizada en la Play Store, ya sea por apps o por microtransacciones; si ese ahorro se pasará al consumidor, con precios más bajos, es algo que dependerá de cada compañía.

A eso hay que sumar que los desarrolladores ya no están obligados a realizar pagos usando el sistema de la Play Store, y pueden implementar sus propias plataformas de pagos o incluso llevar al usuario a una página web externa para que realice el pago.

Teniendo en cuenta que la Play Store ahora cobrará un 5% de cada pago por coste operacional, los desarrolladores ahora tienen más opciones, y probablemente la mayoría seguirá ofreciendo pagos a través de la Play Store, pero los que puedan o quieran hacer otra cosa, podrán hacerlo.

La pantalla que aparecerá al instalar una "tienda de apps registrada" en Android Google El Androide Libre

La última gran novedad que puede cambiar completamente la manera en la que usamos Android se encuentra en el nuevo concepto de "Tienda de app registrada"; básicamente, son tiendas de apps de terceros que ahora pueden integrarse en nuestro smartphone como si fuesen la Play Store.

Con el nuevo programa, las tiendas independientes se podrán registrar con Google, y la compañía comprobará si mantienen unos ciertos estándares de calidad y seguridad; en caso afirmativo, tendrán acceso a ciertas ventajas.

Cuando el usuario instale una tienda de apps registrada, podrá usarla como si fuese la Play Store; es decir, que podrá instalar cualquier app de esa tienda sin dar más pasos de los habituales e incluso podrá instalar actualizaciones desde esta tienda en vez de la Play Store.

Cambios anunciados por Google en la Play Store Google El Androide Libre

No es ningún secreto que todas estas novedades están diseñadas a medida para Epic Games, creadores de Fortnite; no en vano, su CEO Tim Sweeney ha anunciado la vuelta de Fortnite a la Play Store, y su tienda, la Epic Games Store, será de las primeras registradas.

Sweeney ha elogiado a Google por su "soporte robusto" y "un mejor acuerdo para los desarrolladores"; sin embargo, no es que pueda hacer otra cosa. Según ha revelado The Verge, parte del acuerdo supone que Epic Games ya no puede volver a criticar a Google al menos hasta el 2032.