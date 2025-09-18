Google Maps cambia para siempre con Material 3 Expressive: recibe el nuevo diseño de Android 16

Icono de Google Maps sobre la app de Android El Androide Libre

Si algo tiene Google es que es una excelente desarrolladora de aplicaciones, y prácticamente todos los móviles Android que se venden en España llegan con sus servicios instalados.

En la mayoría de los casos no es necesario buscar aplicaciones sustitutas, sino que merece la pena apostar por apps como Google Keep para tomar notas, Google Calendar para gestionar el calendario o Google Maps para poder consultar rutas y lugares.

De hecho, ya es posible incluso probar la nueva aplicación exclusiva de los Google Pixel, Journey, que básicamente es un diario virtual.

Volviendo a Google Maps, es la mejor aplicación de mapas que se puede descargar en Android, y esto se debe a lo extremadamente útil que es en cualquier situación, da lo mismo que sea en tu zona o en el extranjero.

Android 16, la nueva versión del sistema operativo, lleva consigo también un nuevo diseño, llamado Material 3 Expressive.

Ahora, este está llegando a la aplicación de mapas con algunos cambios bastante interesantes que además de ahorrar espacio hacen que la interfaz se vea notablemente mejor.

Lo primero que llama la atención al ver las imágenes provenientes de 9to5Google es que, usando el mismo espacio, los elementos que aparecen en pantalla están más optimizados.

Google Maps

Por una parte, en la ficha de cada lugar aparecerá desde abajo una pequeña barra en la que se podrá consultar la ruta, preguntar a Gemini y llamar o guardar dicho lugar en la lista de favoritos.

Mucha de la información y que aparece en estas fichas, como el número de teléfono, la dirección o incluso la página web, ahora aparecerán en un pequeño contenedor con los bordes redondeados que le da un aspecto más congruente con el resto de la interfaz.

Además de quedar mejor estéticamente, emplean menos espacio para disponer la misma información, y se diferencia mejor del botón de sugerencias en el que los usuarios pueden escribir.

Estos cambios ya están llegando a Google Maps en la beta de la versión 25.37.x, por lo que los usuarios inscritos en el programa podrán disfrutar ya de esta nueva estética más cercana a Android 16. Pronto se espera que empiecen a aparecer al resto de usuarios en la versión convencional de la app.