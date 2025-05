Google va a cambiar la multitarea de Android para siempre copiando a OnePlus

Desde hace muchos años es posible usar un móvil Android con dos aplicaciones en pantalla. Esta pantalla dividida hace que cada una de las dos aplicaciones use la mitad de la superficie, permitiendo tener controlada una app mientras usamos otra. No es lo mismo que el PiP, pero es de utilidad en ocasiones. El problema es que, salvo en los plegables que no se venden mucho en España, el espacio de cada app es escaso.

Aunque un móvil tenga una pantalla de casi 7 pulgadas, con la mitad de superficie podremos hacer poco, sobre todo si la app obliga a usar el teclado, reduciendo aún más el espacio. Google lo sabe y por eso está trabajando en una nueva multitarea que podría llegar en Android 16, que está a la vuelta de la esquina. Se trata de una multiventana que hace que una app ocupe el 90% de la pantalla y otra ocupe el 10%.

Esta función haría que pudiéramos pasar de una app a otra simplemente pulsando en la zona menor, la del 10%, sirviendo como zona de cambio. Es algo que no es nuevo, y lo hemos visto en Open Canvas, una propuesta de multitarea que creó OPPO y se estrenó en nuestro país en el primer plegable de OnePlus, el OnePlus Open.

Chema Flores / Manuel Ramírez El Androide Libre [Todas las novedades de Android 16 que han llegado en su última beta y que ya puedes probar en tu móvil Google Pixel]

Esta nueva función llegaría en una actualización de Android 16, aunque no en el momento de su lanzamiento, según Android Authority. De igual forma, se mantendrían las dos opciones previas, de 50-50 y 70-30, añadiendo esta nueva forma 90-10. Eso sí, el intercambio de apps pulsando en la zona menor sólo se realizaría en esta última opción 90-10.

No sabemos si esta nueva función llegará también de manera mejorada a los plegables y las tablets, como pasa en el caso de OPPO. De esa forma, podríamos tener no dos, sino múltiples ventanas disponibles tanto en la pantalla, operativas, como semiminimizadas, como vemos en esta característica. Es algo que el OnePlus Open ya nos mostró y que lo posicionó posiblemente como el plegable con mejor software del mercado.

Multitarea en Android 16 Alvarez del Vayo

Al parecer Google lleva trabajando en esto varios meses, y la función estaría cerca de ser completada. Con todo, el lanzamiento de Android 16 está a la vuelta de la esquina y quizás tengamos que esperar unos meses más para ver esta función en acción, al menos fuera de los móviles de OnePlus y OPPO. Quizás otras marcas se animen a implementarla incluso antes que Google, pero no parece algo probable.