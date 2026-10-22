YouTube quiere que dejes de usar el botón de 'No me gusta': Google prueba una nueva interfaz que lo esconde

El ecosistema de aplicaciones de Google está en constante evolución, y YouTube suele ser el campo de pruebas favorito para experimentar con su interfaz.

Si hay un elemento que ha definido la interacción en esta plataforma desde sus inicios, es la clásica dualidad entre el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo.

Sin embargo, parece que la compañía tiene un objetivo muy claro a largo plazo: minimizar cualquier rastro de negatividad visible.

Según han comenzado a reportar multitud de usuarios muy recientemente, YouTube está probando a ocultar el botón de 'No me gusta' en la barra principal de reproducción.

Hasta ahora, al visualizar cualquier contenido desde nuestro teléfono Android, las opciones de 'Me gusta', 'No me gusta', 'Compartir' y 'Guardar' convivían en perfecta armonía bajo el título.

Con este nuevo experimento, el temido pulgar hacia abajo desaparece por completo de la vista principal.

Para encontrarlo, los espectadores ahora tienen que pulsar obligatoriamente sobre el menú de los tres puntos verticales, donde habitualmente encontramos opciones secundarias como la herramienta de denunciar.

YouTube keeps on getting worse... First the dislike counter got removed, then the button got removed on YouTube Shorts, now the dislike button on regular YouTube videos has been moved to a menu. 🫠 https://t.co/2VKtsNF5UD — Bob Pony (@TheBobPony) October 19, 2026

Al añadir este paso extra, Google introduce deliberadamente lo que en diseño de interfaces se conoce comúnmente como fricción, un obstáculo intencionado para disuadir su uso rápido y espontáneo.

Como era de esperar, esta llamativa modificación no ha pasado desapercibida en internet. A través de plataformas como Reddit y redes sociales como X (Twitter), los usuarios afectados por esta prueba han expresado rápidamente su rechazo.

La queja principal radica en que el proceso para educar al algoritmo sobre nuestras preferencias se vuelve artificialmente más tedioso.

Si un contenido no resulta de interés o es engañoso, hacérselo saber a la aplicación exige ahora una navegación adicional que gran parte del público dejará de hacer simplemente por pereza, restando fiabilidad al sistema de recomendaciones que tanto valoramos al navegar por la app.

Este movimiento estratégico por parte de YouTube no debería pillarnos por sorpresa, ya que forma parte de una hoja de ruta clara que lleva varios años ejecutándose paso a paso.

Debemos recordar el enorme revuelo que causó la popular plataforma a finales de 2021, cuando tomó la más que polémica decisión de ocultar el contador público de los 'No me gusta'.

Entonces, la empresa justificó la medida afirmando que buscaban proteger a los creadores frente al acoso coordinado. Además, a principios de este mismo año, la aplicación fulminó directamente esta misma opción en su formato de vídeos cortos, los Shorts.

Por el momento, la gigante tecnológica no ha emitido ningún comunicado oficial detallando este rediseño, limitándose a desplegarlo de forma sigilosa entre algunas cuentas seleccionadas al azar.