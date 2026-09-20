Llega a Lidl una batería portátil de 20.000 mAh para cargar el móvil en cualquier parte: está disponible por solo 14,99 euros

La cadena de supermercados Lidl ha vuelto a agitar el mercado de los accesorios tecnológicos de consumo con su último lanzamiento en electrónica: un dispositivo para cargar el móvil en cualquier parte.

En una época en la que la dependencia de nuestros dispositivos móviles es absoluta, quedarse sin energía en mitad de la jornada o durante un viaje resulta un problema recurrente.

Para solucionarlo sin exigir un gran desembolso, la compañía ha puesto a la venta bajo su marca blanca, TRONIC, una potente batería externa de iones de litio de 20.000 mAh por un precio de derribo de apenas 14,99 euros.

Esta nueva 'power bank' no solo destaca por su enorme capacidad de almacenamiento energético, sino por incorporar estándares de carga modernos que habitualmente se reservan para dispositivos de mayor coste.

A nivel de conectividad, el equipo cuenta con tres puertos físicos: dos salidas USB-A y una conexión USB-C reversible.

Gracias a esta configuración, la batería permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos, entregando una potencia de salida total combinada de hasta 15 W.

Es un periférico ideal para mantener con vida smartphones, tabletas, auriculares inalámbricos o lectores de libros electrónicos en cualquier situación.

La nueva batería externa 20.000 mAh de Lidl. Lidl Omicrono

Uno de los grandes atractivos de esta propuesta es la inclusión de tecnologías de recarga ultrarrápida. La salida USB-C integra el protocolo Power Delivery (PD) 3.0, que optimiza la entrega de energía según las necesidades del terminal conectado.

Según las especificaciones técnicas, esta tecnología permite cargar dispositivos compatibles del 0 al 50 % en apenas 30 minutos, siendo hasta un 70 % más rápida que los cargadores convencionales.

Por su parte, las salidas USB-A integran el estándar Qualcomm Quick Charge 3.0, garantizando una enorme versatilidad independientemente del cable que utilice el usuario.

El diseño del dispositivo, disponible tanto en color blanco como en negro, integra un práctico indicador LED para consultar el nivel de energía restante e incluye de serie un pequeño cable de carga de 15 centímetros de USB-A a USB-C.

Con un peso de aproximadamente 391 gramos, se trata de un bloque contundente, algo inherente a las celdas de gran volumen.

Sin embargo, los consumidores valoran este compromiso entre tamaño y rendimiento de forma sumamente positiva: el 97 % de los compradores la recomiendan, otorgándole una puntuación de 4,8 sobre 5 estrellas.

Un cliente resume esta dualidad en sus valoraciones: "Excelente calidad y buena relación calidad-precio. Me gusta la capacidad 20.000 mAh. Suficiente para cargar 3 móviles. Es un poco voluminoso, pero merece la pena, la estaba buscando porque la tenía un compañero de trabajo y me la dejó. La he recomendado a varias personas".

Finalmente, en un apartado tan sensible como el almacenamiento energético, el dispositivo de TRONIC incorpora de fábrica mecanismos de protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Esto garantiza la máxima seguridad tanto del propio acumulador como de los terminales que se le conecten.