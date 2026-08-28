Google se alía con Pokémon Sleep: lanza una edición de su pulsera inteligente sin pantalla Fitbit Air inspirada en el juego

Google sorprendió el pasado mes de mayo con el lanzamiento de Fitbit Air, su primera pulsera inteligente sin pantalla para rivalizar contra la popular Whoop.

Un producto que ha tenido una gran acogida y que ahora presenta una edición especial inspirada en Pokémon Sleep, la aplicación para móviles diseñada para dormir mejor.

Google Fitbit Air Edición Especial Pokémon Sleep es una pulsera de edición especial que "combina el seguimiento avanzado del sueño de Google Health y Fitbit Air con la experiencia divertida y gratificante de la aplicación Pokémon Sleep", explica Google en un comunicado.

" Además, es otra forma de unirse a la diversión y celebrar el 30º aniversario de Pokémon este año", añade la compañía.

Diseño invisible y tecnología de precisión

En un dispositivo de cuantificación enfocado en el sueño, la comodidad es primordial. Heredando la filosofía del modelo original, esta edición carece de pantalla y está diseñada para ser extremadamente ligera, resultando casi imperceptible en la muñeca.

Su objetivo es garantizar un uso ininterrumpido las 24 horas del día gracias a un sistema microajustable que facilita el encaje perfecto.

A nivel estético, la edición especial destaca por su correa en un "sereno color azul soñoliento" e incluye una etiqueta personalizada de seda con la imagen de un Pikachu durmiendo, un sutil guiño para los seguidores de la franquicia de Nintendo.

La pulsera Google Fitbit Air Edición Especial Pokémon Sleep. Google El Androide Libre

Debajo de este diseño, el dispositivo se apoya en los algoritmos avanzados de Google Health.

La pulsera monitoriza con precisión las diferentes fases del sueño (profundo y ligero), mientras que la función Google Health Coach analiza las tendencias a largo plazo del usuario para ofrecer consejos personalizados.

Para redondear la oferta, cada compra incluye tres meses de suscripción gratuita al servicio avanzado Google Health Premium.

El gran atractivo de esta alianza reside en la gamificación. Al vincular el wearable con la app Pokémon Sleep —un proceso automático a través de Health Connect en Android o Apple Health en iOS—, los usuarios transforman sus horas de sueño nocturno y siestas diurnas en progreso dentro del videojuego.

La mecánica de interconexión es sencilla: la aplicación recoge los datos de Fitbit Air y calcula una' Puntuación de Sueño'. Esta cifra multiplica la fuerza del emblemático pokémon Snorlax para generar el "Poder Soñoliento".

Al despertar cada mañana, los jugadores descubrirán que otros Pokémon con patrones de descanso similares a los suyos se han congregado a su alrededor.

Cuanto mayor sea la calidad del sueño, aparecerán criaturas más raras y se podrán desbloquear estilos de sueño inusuales para completar la Pokédex.

Para los interesados en hacerse con este dispositivo, el Fitbit Air Edición Especial Pokémon Sleep ya está disponible para reserva anticipada de forma online a través de la Google Store y tiendas físicas de la cadena Target, en EEUU.

Según ha confirmado el gigante tecnológico, los primeros envíos comenzarán a llegar a los usuarios el próximo 15 de septiembre.