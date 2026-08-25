WhatsApp va a cambiar para siempre: estaría preparando la llegada de los pagos a España para competir con Bizum

WhatsApp va a cambiar para siempre en España. Tras modificar la manera en la que se comparten imágenes y un nuevo editor con inteligencia artificial (IA), la app estaría preparando al fin la llegada de los pagos al país.

Durante años, Bizum ha dominado con mano de hierro el envío de dinero entre particulares en nuestro país, convirtiendo su marca casi en un verbo cotidiano.

Sin embargo, su hegemonía podría verse seriamente amenazada muy pronto. Según las últimas filtraciones, WhatsApp estaría preparando el terreno para implementar su propio sistema de pagos en España.

Esta revelación llega de la mano del reconocido portal especializado WABetaInfo, que ha descubierto pistas concluyentes al analizar el código interno de la reciente versión beta de WhatsApp para iOS (26.33.10.70), disponible a través de TestFlight.

De acuerdo con este medio, la aplicación propiedad de Meta está desarrollando una nueva y completa sección de "Pagos" que permitirá a los usuarios gestionar tarjetas de crédito y débito para enviarle dinero a sus contactos.

Lo que hace saltar todas las alarmas en el mercado español es un detalle crucial en esta interfaz en desarrollo.

WABetaInfo señala que, en el formulario para configurar la dirección de facturación de las tarjetas, ha aparecido un selector de países que incluye naciones donde el servicio de pagos aún no opera.

Los pagos en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

En esta lista figura explícitamente España, acompañada de otros territorios como Alemania, Italia, Países Bajos o Estados Unidos.

Aunque esto no supone un anuncio oficial inminente, demuestra claramente que WhatsApp está adaptando su infraestructura técnica para dar soporte a los usuarios de nuestro país en una futura expansión.

La nueva interfaz, según detalla la fuente, se dividirá en tres apartados. El primero permitirá elegir un contacto e introducir la cantidad de dinero a enviar.

El segundo estará destinado a guardar los datos bancarios (incluyendo caducidad y CVV) junto a la dirección postal completa.

Finalmente, un tercer apartado gestionará la información de contacto y envío. Todo este ecosistema busca replicar el modelo que la plataforma ya opera en mercados como India, Brasil, Singapur o México.

Este agresivo movimiento hacia el sector financiero coincide con un cambio de liderazgo clave. Recientemente, Kunal Shah asumió el cargo de CEO de WhatsApp tras la salida de Will Cathcart.

Shah es un veterano del sector fintech y fundador de CRED, una exitosa plataforma financiera india. Su nombramiento parece ser una declaración de intenciones: convertir la app de mensajería en un gigante financiero.

WABetaInfo advierte que la función está en fase temprana y requerirá sortear complejas aprobaciones regulatorias europeas.

No obstante, el mensaje es claro: si WhatsApp logra activar los pagos en España, Bizum se enfrentará a su mayor reto al competir contra la aplicación de mensajería más popular.