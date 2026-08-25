Oficial: WhatsApp lanza nuevas funciones de seguridad para proteger tus mensajes y cuenta mejor que nunca

Para muchos españoles, WhatsApp representa el centro de su vida digital, donde tienen acceso tanto a sus familiares y amigos como a compañeros de trabajo, su jefe e incluso la tienda en la que van a comprar.

Por lo tanto, es crítico mantener nuestra cuenta de WhatsApp a salvo, y por eso es sorprendente que mucha gente aún no conozca algunas de sus funciones más importantes en este aspecto.

Hoy, WhatsApp ha anunciado la mejora de varias de estas funciones de seguridad, ampliando su potencial y protección contra amenazas, además de nuevos métodos para evitar ser engañados.

Una de las herramientas que ya podemos usar para proteger nuestra cuenta de WhatsApp es la llave de acceso, también conocida como "passkey". Básicamente es un método para verificar la identidad del usuario usando el propio dispositivo.

En vez de introducir una contraseña que es comparada con la que está guardada en un servidor, la llave de acceso está guardada en nuestro propio teléfono móvil y protegida mediante el sistema biométrico, como la huella dactilar, reconocimiento facial con Face ID o el código de bloqueo de la pantalla del dispositivo.

Las llaves de acceso ofrecen ventajas importantes respecto a otros métodos de acceso, como el envío de códigos por SMS o el uso de un PIN simple, ya que no pueden ser interceptadas porque están guardadas criptográficamente en el dispositivo.

Según las cifras oficiales de WhatsApp, más de 1.000 millones de personas ya han configurado la llave de acceso, y ahora es más fácil usarla.

Con la novedad presentada hoy, se puede agregar más de una llave de acceso a nuestra cuenta si usamos varios dispositivos, con Android y con iOS, accediendo a Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso.

Esto será útil si tenemos varios dispositivos con WhatsApp; de esta manera, si perdemos uno, no estaremos bloqueados al intentar iniciar sesión desde el otro.

La verificación en dos pasos es otra función que deberíamos usar siempre; consiste en introducir un código que WhatsApp nos envía además de la contraseña.

Hasta ahora, el sistema usaba un PIN compuesto por 6 dígitos, que es fácil de usar pero también supone que puede ser más fácil de averiguar por un atacante.

Por eso, a partir de ahora WhatsApp usará un sistema de contraseña alfanumérica completa; eso significa que a partir de ahora recibiremos una ristra de caracteres, números, e incluso caracteres especiales como @ para que sea más difícil de adivinar.

Las últimas novedades de WhatsApp WhatsApp El Androide Libre

Por último, WhatsApp ha introducido un nuevo mecanismo de protección contra llamadas entrantes de números desconocidos, que suele ser un vector usado por atacantes para intentar fraude telefónico.

Este tipo de fraudes se aprovecha de que la víctima sabe muy poco de quién realmente le está llamando. Por eso, los usuarios de WhatsApp en Android ahora podrán ver más información sobre las personas que no están en sus contactos.

Por ejemplo, WhatsApp ahora indicará si el número que nos está llamando es de otro país; lo recomendable es no responder ese tipo de llamadas, a menos que tengamos relación con ese país (como por ejemplo, un amigo o familiar que viva allí o una relación profesional).

Además, WhatsApp nos avisará si la cuenta que nos está llamando está en un grupo en el que también estamos; en ese caso, es posible simplemente que un conocido haya conseguido nuestro contacto por el grupo, por ejemplo.