Google facilita el salto: cambiar de iPhone a Android ahora es aún más fácil con una nueva migración más completa

Tras la expectación generada durante el evento Galaxy Unpacked, donde Samsung desplegó su nueva generación de plegables y relojes inteligentes, Google decidió poner la guinda al pastel con un anuncio clave para el ecosistema móvil.

Aprovechando el escaparate de la cita surcoreana, la compañía de Mountain View ha presentado una profunda renovación en su sistema de transferencia de datos, pensada para ponérselo más fácil que nunca a quienes estén sopesando dar el salto desde iOS.

La gran novedad radica en que esta herramienta llega integrada de forma nativa en Android 17.

"Cambiar a @Android acaba de volverse aún más fácil con una nueva experiencia nativa de migración integrada directamente en Android 17.", ha señalado Google en X (Twitter).

Esto supone un cambio fundamental en la experiencia de usuario: a partir de ahora, para mudar la vida digital desde un iPhone ya no será necesario descargar una aplicación independiente de la tienda de Apple.

Switching to @Android just got even easier with a new native migration experience built directly into Android 17.



You’ll be able to transfer photos, videos, contacts, messages, and calendars wirelessly from an iPhone without downloading a separate app. You can also transfer… — Google (@Google) July 22, 2026

Todo el proceso se realiza de manera inalámbrica y directa durante la configuración inicial del dispositivo.

Hasta la fecha, dar el paso entre ambos sistemas operativos solía dejarse por el camino detalles molestos que obligaban a reconfigurar el teléfono a mano.

Google ha atacado de lleno esos puntos de dolor.

Por supuesto, la nueva migración inalámbrica contempla los elementos fundamentales que cualquier usuario espera conservar: fotografías, vídeos, lista de contactos, eventos del calendario y el historial de mensajes de texto.

Sin embargo, la verdadera evolución reside en los nuevos tipos de datos compatibles.

La herramienta mejorada permite transferir de forma automática la cuenta de Google, las redes Wi-Fi guardadas con sus respectivas contraseñas y las credenciales de acceso almacenadas.

Pero, sin duda, la estrella de esta actualización es la compatibilidad con la eSIM, un avance crucial que evita tener que acudir a la operadora de telefonía para reactivar la línea en el nuevo terminal.

Disponibilidad y despliegue

Google ya ha comenzado a desplegar esta nueva experiencia nativa de migración en algunos modelos de su familia Pixel.

Como era de esperar, los flamantes Samsung Galaxy Z Flip8 y Z Fold8 anunciados ayer estarán entre los primeros dispositivos del mercado en beneficiarse de esta función de serie.

This upgrade has already started rolling out to select Pixel devices, and is available on the new Samsung Galaxy Z Flip8 and Z Fold8 series announced today at @SamsungMobile #GalaxyUnpacked.

Learn more ↓ https://t.co/0DoakSYz3D — Google (@Google) July 22, 2026

Desde la compañía confirman que el sistema se irá extendiendo progresivamente a un abanico mucho más amplio de smartphones que actualicen a Android 17 en los próximos meses.

Con este movimiento, Google retira uno de los últimos frenos psicológicos que ataban a los usuarios al ecosistema de la manzana, convirtiendo la transición a Android en un proceso transparente, rápido y sin fricciones.