El Xiaomi Mix Fold 5 se deja ver en sus primeras imágenes filtradas: un móvil plegable para competir con Samsung y Apple

El verano promete ser uno de los más intensos en la reciente historia de la telefonía móvil, en cuanto a los móviles plegables se refiere.

Con Samsung calentando motores para desvelar su familia Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 y Z Fold 8 Ultra el próximo 22 de julio, y Apple ultimando los detalles de su primer dispositivo flexible, el iPhone Ultra, que verá la luz supuestamente en septiembre, el tablero de juego parecía completo.

Sin embargo, Xiaomi no está dispuesta a ceder el protagonismo. La compañía china tiene en la rampa de lanzamiento al Xiaomi Mix Fold 5, un terminal cuyo diseño acaba de salir a la luz a través de una filtración y que promete redefinir los estándares del sector.

Las primeras imágenes del dispositivo, filtradas en X (Twitter), revelan un cambio de paradigma en su concepción estética. Alejándose de las proporciones de sus predecesores, el Mix Fold 5 apostará por una ergonomía renovada.

La pantalla exterior abandonará el formato excesivamente vertical para abrazar una relación de aspecto más cuadrada, mientras que el panel flexible interior adoptará una silueta más alargada.

EXCLUSIVE 🚨



Here's your very first look at the upcoming Xiaomi MIX Fold 5...



Its design closely resembles the Galaxy Z Fold 8 and the upcoming iPhone Ultra



We can also spot a few UI elements from the upcoming HyperOS 4 👀 pic.twitter.com/f6DiCL1ZnH — Sunny (@sunnny1583) July 18, 2026

Esta modificación, que sigue la estela de los inminentes lanzamientos de sus rivales directos, como el modelo de Samsung que aparece en el tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day, busca maximizar la comodidad del usuario. El objetivo es facilitar el manejo con una sola mano en cualquier escenario.

A esto se suma un panel frontal que se extiende casi de borde a borde, coronado por una bisagra muy pronunciada que apunta a hacer desaparecer prácticamente por completo la temida arruga central.

Más allá de su rediseñado chasis, la verdadera fuerza se esconde en su interior. Según los datos filtrados, el Mix Fold 5 desplegará un panel principal de entre 7,5 y 7,6 pulgadas.

Para alimentar esta gran superficie, integrará una imponente batería de 6.000 mAh y un apartado fotográfico liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles.

No obstante, el mayor salto cualitativo llegará con el "Xring O3", un procesador diseñado íntegramente por Xiaomi que demuestra la ambición por lograr su independencia tecnológica.

El broche de oro lo pone el software: las capturas confirman que aterrizará de fábrica con HyperOS 4. Aunque de momento solo se ha desvelado la versión, la industria da por hecho que el sistema estará minuciosamente adaptado para exprimir la multitarea del panel flexible.

Este detalle sugiere, además, que su presentación oficial es inminente.

Con un precio rumoreado de 10.000 yuanes (unos 1.300 euros al cambio), el Xiaomi Mix Fold 5 se postula como una alternativa sumamente competitiva.