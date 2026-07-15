El nuevo Motorola Edge 70 Max es oficial: apuesta máxima por el rendimiento y con carga magnética como el iPhone

Puede que el 2026 sea un mal año para comprar un smartphone por la crisis de componentes que asola al sector, pero alguien no se lo ha explicado a Motorola, que acaba de presentar el Edge 70 Max como su nueva apuesta.

Estamos ante uno de esos smartphones que es mucho más capaz de lo que su precio de 699 euros puede hacernos pensar, y de hecho, al menos en cuanto a características técnicas deja en ridículo a móviles más caros como el Pixel 10.

De hecho, esa parece haber sido la prioridad para Motorola, ofrecer un móvil muy potente y con características técnicas muy avanzadas. Para ello, se basa en el Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, que aunque no es el modelo Elite usado por los móviles más punteros del mercado, sigue dando la talla.

De hecho, la propia Motorola recuerda que este chip ofrece una gran relación precio/potencia con un rendimiento de CPU un 36% superior respecto a la pasada generación, una NPU un 46% más potente y una mejora del 11% en la GPU.

Para contener este chip, Motorola ha desarrollado un nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor con metal líquido, capaz de regular el calor durante las situaciones en las que vamos a pedir más al procesador, como por ejemplo, en videojuegos.

La cámara de vapor es de 5.500 mm y disipa el calor de manera más rápida que los sistemas de refrigeración estándares, y Motorola promete que el móvil se sentirá fresco en la mano incluso en las tareas más duras.

La pantalla es otro aspecto muy llamativo del Edge 70 Max, con Motorola optando por un panel de 6,8 pulgadas con un notable brillo de 7.000 nits, resolución Quad HD+, una frecuencia de refresco de 144 Hz y colores validados por Pantone.

Motorola Edge 70 Max Motorola El Androide Libre

Uno de los elementos más sorprendentes de este smartphone se encuentra en la carga inalámbrica magnética incorporada que permite recargar la batería con una potencia de 25W de manera segura y sin cables.

Al adoptar el estándar de la industria Qi2, el Edge 70 Max es compatible con MagSafe de Apple y muchos de los accesorios diseñados para el iPhone; es algo muy raro aún en el sector Android pese a que el estándar está ahí para todo el mundo.

Hablando de la batería, la capacidad de 7.100 mAh es de esas cosas que hace un par de años parecían imposibles pero que ya están llegando poco a poco al mercado español. Motorola afirma que ofrece hasta 73 horas de autonomía con una sola carga, que además de inalámbrica también puede ser por cable con hasta 90W.

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En lo que respecta a la fotografía, el Edge 70 Max tiene una cámara principal Sony LYTIA 710 con una resolución de 50 Mpx, con Motorola presumiendo de uso de IA para mejorar la imagen además de estabilización óptica de imagen, OIS.

Le acompaña un objetivo gran angular de 8 Mpx que además de capturar más de la escena también permite activar un modo Macro. Por último, la cámara frontal es de 32 Mpx y tiene una IA que afecta al tono de piel, la expresión y el estilo, además de un modo grupo que obtiene un campo de visión más amplio.

En cuanto al diseño, Motorola apuesta por un marco de aluminio de calidad aeronáutica para dar robustez al dispositivo, con una trasera de cristal premium mate para dar un toque más elegante. El Edge 70 Max está disponible en tres colores Pantone: Aqua Gray, Dark Shadow e Ice Melt.

Tal vez el único sacrificio en el aspecto técnico es la memoria RAM, ya que el Edge 70 Max sólo tiene 8 GB de memoria, lo que explica el precio tan contenido que tiene, pero lamentablemente la opción de 12 GB no ha llegado a España para los usuarios dispuestos a pagar más. De la misma manera, el almacenamiento se mantiene en los 256 GB sin otra opción.

El Motorola Edge 70 Max ya está disponible en España por 699 euros en su versión de 8GB/256GB. Como parte de la promoción de lanzamiento, los compradores recibirán unos auriculares Moto Buds Loop valorados en 149 euros y un cargador Duo Charger de 125W valorado en 32 euros, por solo un euro adicional.