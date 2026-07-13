Llega la oferta que estábamos esperando: Google se vuelve loca rebajando los Pixel 10 y mete un Google TV Streamer gratis

Ya es oficial: los Pixel 11 y el Pixel Watch 5 serán presentados el próximo mes de agosto, y eso significa una cosa: los modelos actuales se pueden encontrar más baratos que nunca, y la propia Google se ha sumado a la fiesta.

La Google Store ha publicado nuevas ofertas especiales que duran hasta el 19 de julio, y el hecho de que hayan dado inicio justo un mes antes de la presentación de los nuevos dispositivos no es casualidad; la compañía quiere vaciar los almacenes antes.

Si no estamos interesados en la próxima generación, este es el momento perfecto para cambiar de móvil; los Pixel 10 van a seguir siendo muy buenos, y a juzgar por las filtraciones, incluso puede que no notemos muchas diferencias respecto a los Pixel 11.

Para empezar, tanto el Pixel 10 básico como los Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL cuentan con importantes rebajas de hasta 300 euros respecto a su precio de lanzamiento, lo que ya sería muy tentador.

Pero además, hay que sumar que la compañía nos regala un Google TV Streamer 4K, completamente gratis por la compra de cualquier smartphone de la gama Pixel 10; con un precio habitual de 119 euros, se trata de un chollo muy bueno para convertir nuestro televisor en inteligente para usar las apps de Android que queremos.

De esta manera, el Pixel 10 ahora se puede conseguir por solo 649 euros en su versión de 128 GB (749 euros por la versión de 256 GB), una opción especialmente buena comparada con otros smartphones en el mismo rango de precios, y tenemos el Google TV gratis.

De la misma manera, el Pixel 10 Pro ahora está disponible por 799 euros en su versión de 128 GB frente a su precio de salida de 1.099 euros, y el Pixel 10 Pro XL con pantalla más grande se encuentra a 999 euros en vez de 1.299 euros. En ambos casos también recibiremos el Google TV gratis.

Google TV Streamer Chema Flores El Androide Libre

Google también ofrece un reembolso de hasta 565 euros, con un bonus de 100 euros, si entregamos un dispositivo con el programa de 'trade-in' de la Google Store, aunque la cifra concreta dependerá de la estimación realizada.

Además de los Pixel 10, Google también ha presentado ofertas para buena parte de su gama de wearables, especialmente los de la marca Fitbit.

La pulsera Fitbit Charge 6 tiene una rebaja de nada menos que 75 euros, dejando el precio final en 84,99 euros, mientras que la Fitbit Inspire 3 ahora está disponible por 74,95 euros.

Si preferimos un modelo más completo, el Fitbit Versa 4 se puede conseguir por 129,95 euros, mientras que el Fitbit Sense 2 está por 189,95 euros. Por último, el Pixel Watch 3 tiene una rebaja algo menor que lo deja en 299 euros.

Los auriculares también reciben algo de cariño, con los Pixel Buds 2a ahora por 99 euros, y los avanzados Pixel Buds Pro 2 por 199 euros.

Por último, la gama Nest de hogar inteligente también tiene rebajas. La cámara Nest Cam Interior con cable sale por 69,99 euros, por ejemplo. Si necesitamos una cámara de exterior, la versión con cable cuesta 114,99 euros y la versión con batería, 149,99 euros.

El timbre Nest Doorbell con batería, por su parte, cuesta 149,99 euros y si no queremos comprar un móvil, podemos conseguir el Google TV Streamer por 89 euros y ver las cámaras directamente en el televisor.