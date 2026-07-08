El Samsung Galaxy Z Fold 8 se filtra al completo: así será el plegable que quiere adelantar a Apple por la derecha

La presentación de los nuevos dispositivos de Samsung ya está confirmada oficialmente para el próximo 22 de julio, pero lamentablemente para la compañía, ya le quedan pocos secretos que revelar.

Como es lo habitual en los productos de Samsung, todos los dispositivos que va a anunciar ya se han filtrado, y para colmo, lo han hecho con información e imágenes reales, es decir, obtenidas de los canales oficiales de la compañía.

Ahora le toca el turno al dispositivo más interesante de la remesa, el Galaxy Z Fold 8; y decimos eso porque no se parecerá en nada al Galaxy Z Fold 7, ocupando otro nicho con un formato muy diferente.

En este caso, ha sido Android Headlines la que ha publicado las primeras imágenes oficiales del Galaxy Z Fold 8; no son fotografías del dispositivo, sino las mismas imágenes renderizadas que son usadas en las tiendas web como la de la propia Samsung.

De esta manera, podemos hacernos una idea muy buena de cómo será el nuevo plegable, y la conclusión es clara: Samsung va a adelantar a Apple por la derecha, adoptando un formato 'wide' y más fácil de usar con una mano mucho antes.

De hecho, según la filtración el Galaxy Z Fold 8 pesará apenas 200 gramos, por lo que será 15 gramos más ligero que el Galaxy Z Fold 7. A cambio, tendrá un grosor de apenas 4,5 mm desplegado y 9,7 mm cerrado, cifras un poco peores que las de su predecesor.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy Z Fold 8 Android Headlines El Androide Libre

Según la filtración, el Galaxy Z Fold 8 contará con una pantalla externa de 5,5 pulgadas con una relación de aspecto 16:10 y resolución QHD+, mientras que la pantalla interna será de 7,6 pulgadas con una relación de aspecto 4:3 y resolución también QHD+.

Hasta ahora, todos los Fold de Samsung se han caracterizado por una pantalla externa muy alta, un sacrificio necesario para obtener una pantalla interior con unas proporciones más usables, especialmente para multitarea.

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde el primer Fold, y con el nuevo modelo Samsung adopta un formato más ancho, con una pantalla externa más cuadrada que la hará más útil en el uso diario.

Al abrir el móvil, ya estará en horizontal y no tendremos que girarlo como mucha gente hace con el Galaxy Z Fold 7 para obtener más espacio usable.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy Z Fold 8 Android Headlines El Androide Libre

Es el mismo camino que seguirá el próximo iPhone Ultra, que debería ser presentado en los últimos meses del año; de esta manera, Samsung será capaz de ofrecer una alternativa muy similar a los consumidores interesados en el nuevo producto de Apple.

Sin embargo, como consecuencia, la pantalla interna tendrá unas proporciones más parecidas a las de un monitor como los de antes de la llegada de los paneles panorámicos. Algo que puede ser bueno o malo dependiendo de nuestras necesidades.

Por eso, Samsung también lanzará el Galaxy Z Fold 8 Ultra, que será el verdadero sucesor del Galaxy Z Fold 7 y que contará con unas proporciones más familiares; de esta manera, Samsung cubrirá todos los nichos de mercado, algo que no pueden decir sus rivales.

La filtración también ha revelado que el Galaxy Z Fold 8 usará un Snapdragon 8 Elite Gen 5 como el del Galaxy S26 Ultra, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento con opciones de 512 GB y 1 TB.

La batería será más grande gracias al espacio adicional, con una capacidad de 4.800 mAh, con la carga rápida aún limitada a 25 W.