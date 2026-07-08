Samsung confirma la fecha de su próximo Galaxy Unpacked: presentará sus nuevos móviles plegables el 22 de julio

Samsung ha confirmado la fecha de su próximo Galaxy Unpacked, el segundo de este año, en el que presentará oficialmente sus nuevos teléfonos móviles plegables, de los que las filtraciones han ido ofreciendo detalles antes de tiempo, como sus posibles precios.

El fabricante coreano celebrará el próximo miércoles 22 de julio el Galaxy Unpacked en Londres (Reino Unido), "una ciudad que avanza, no persiguiendo tendencias, sino creándolas", según han señalado en un comunicado.

El evento, que se transmitirá en vivo en la web oficial de Samsung y en su canal de YouTube comenzará a partir de las 14:00 hora local, es decir, a las 15:00 hora de España peninsular.

"Acompáñanos mientras presentamos las últimas incorporaciones al portafolio Galaxy. Combinando capacidades inteligentes con factores de forma innovadores, la próxima generación de dispositivos Galaxy está llamada a ofrecer experiencias más personales y adaptativas, y a establecer un nuevo estándar para la era de la IA", ha afirmado Samsung.

Además, la compañía ha pedido a los usuarios que se mantengan atentos y se registren en la web del evento para "obtener beneficios exclusivos, adelantos, avances y actualizaciones previas a Galaxy Unpacked de julio de 2026".

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Join us at Samsung Galaxy Unpacked on July 22. A new shape unfolds. pic.twitter.com/Zw4XnP7jSD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2026

El evento promete ser uno de los más emocionantes de los últimos tiempos. En lugar de limitarse a actualizar su catálogo habitual con mejoras predecibles, todo apunta a que la compañía surcoreana sorprenderá con la presentación de un dispositivo completamente inédito.

El escenario servirá para dar a conocer la nueva generación de sus teléfonos flexibles estrella: los esperados Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. Además, esta renovación móvil no llegará sola, ya que estará acompañada por los nuevos wearables de la firma, concretamente el Galaxy Watch9 y la esperada segunda iteración del Galaxy Watch Ultra

Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada y el que acaparará todas las miradas es un misterioso plegable que romperá con lo establecido. Conocido extraoficialmente como 'Galaxy Z Wide Fold' o 'Galaxy Z Fold8 Ultra', este terminal apostará por un diseño revolucionario caracterizado por ser más ancho y menos alto.

Un formato rompedor sobre el que la propia marca ya ha empezado a dejar pistas en sus recientes campañas publicitarias.

En cuanto a las especificaciones técnicas, las filtraciones más sólidas sugieren que la familia Fold estará impulsada por el potente procesador Snapdragon 8 Elite —el mismo cerebro que da vida al Galaxy S26 Ultra—, con una versión optimizada específicamente para Samsung, aunque es probable que el modelo Flip tome un camino distinto en sus componentes.

Como broche de oro, existe una gran probabilidad de que el evento sea el escaparate elegido para desvelar las primeras gafas inteligentes del fabricante. La reciente filtración de su diseño es el indicio definitivo de que su lanzamiento al mercado es inminente.