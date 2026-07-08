OpenAI se prepara para el lanzamiento de GPT-5.6: su nuevo modelo de IA más avanzado llegará este jueves

OpenAI lleva tiempo trabajando en GPT 5.6, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) cuyo lanzamiento se tuvo que retrasar por petición de EEUU y que ahora está más cerca que nunca.

La empresa liderada por Sam Altman ha confirmado que su nuevo modelo de IA más avanzado hasta la fecha llegará finalmente mañana, jueves 9 de julio.

Cabe señalar que EEUU y China mantienen una carrera por liderar el desarrollo de modelos de IA de última generación que, según advierten los expertos, podrían facilitar de forma significativa ciberataques complejos contra infraestructuras que dependen de sistemas tecnológicos interconectados y, en muchos casos, obsoletos.

En este escenario, Washington ha reforzado la supervisión sobre el lanzamiento de nuevos modelos avanzados para detectar riesgos potenciales, ante el temor de que estas tecnologías puedan ser empleadas con fines militares o de inteligencia por países como China o Rusia.

Por su parte, las autoridades chinas también han convocado a las principales compañías tecnológicas para analizar posibles limitaciones al acceso internacional a sus modelos de IA más punteros, incluidos aquellos aún no disponibles públicamente.

En paralelo, Anthropic, rival de OpenAI, suspendió de forma repentina el acceso a sus modelos más avanzados, Mythos 5 y Fable 5, tras la orden de control de exportaciones emitida por el Gobierno estadounidense el pasado 12 de junio por razones de seguridad nacional.

Estas restricciones se levantaron la semana pasada después de que la compañía implementara nuevas salvaguardas. Según adelantó Axios e informan desde Reuters, la administración Trump dio luz verde al despliegue general de GPT-5.6 tras la realización de pruebas adicionales y varios encuentros entre OpenAI y representantes gubernamentales.

GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.



We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e — OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026

Inicialmente, OpenAI restringió el acceso a GPT-5.6 a un grupo reducido de socios seleccionados, cuyos datos fueron compartidos con las autoridades.

La compañía responsable de ChatGPT también anunció en la red social X (Twitter) que lanzará su modelo más potente, GPT-5.6 Sol, junto a versiones más asequibles denominadas Terra y Luna.

Por otro lado, Elon Musk, al frente de su empresa rival SpaceXAI, comunicó que también pondrá a disposición del público su modelo insignia, Grok 4.5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que establece un marco voluntario mediante el cual los desarrolladores de IA pueden proporcionar al Gobierno modelos de frontera protegidos durante un periodo máximo de 30 días antes de compartirlos con socios de confianza.

Aunque Washington ha levantado ciertas restricciones a modelos como Fable de Anthropic, Mythos —orientado a profesionales de la ciberseguridad— sigue limitado a un número reducido de organizaciones estadounidenses consideradas fiables.

En China, las autoridades han expresado inquietud por la capacidad de Mythos para explotar fallos de software y por el riesgo de que Estados Unidos utilice esta tecnología en contra de sus intereses.

Por su parte, Anthropic ha reconocido que resulta "probablemente imposible" garantizar que un modelo de IA esté completamente libre de vulnerabilidades de seguridad.