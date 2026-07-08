Meta lanza Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes para crear contenido en redes sociales

Meta refuerza su apuesta por la creación de contenido con inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs.

Este nuevo modelo de IA, pensado para crear contenido en redes sociales, está concebido para integrarse de forma nativa en sus aplicaciones y potenciar las experiencias sociales dentro de su ecosistema digital.

Este sistema se presenta como la evolución creativa de Muse Spark, trasladando su capacidad de razonamiento al terreno visual, según informa Meta en un comunicado.

Gracias a ello, puede interpretar instrucciones complejas, consultar contexto en la web en tiempo real y combinar múltiples referencias visuales para generar resultados de alta calidad sin necesidad de múltiples iteraciones o ajustes manuales.

Además, Muse Image permite crear imágenes desde cero o trabajar sobre composiciones existentes, incorporando funciones como la generación de texto dentro de las propias imágenes para facilitar la elaboración de contenidos visuales más completos, como infografías o piezas informativas listas para compartir.

Recurso de imagen creada con Muse Image de Meta. Meta El Androide Libre

Durante el proceso creativo, el modelo actúa como un asistente que interpreta las indicaciones en lenguaje natural y propone automáticamente estilos, efectos y ajustes visuales, como la incorporación de elementos decorativos, la transformación estética de retratos o la restauración de fotografías antiguas.

La compañía también pone el foco en su dimensión social: los usuarios pueden mencionar a otros perfiles mediante el símbolo @ dentro de Meta AI para integrarlos en las creaciones, compartir directamente en Stories o chats de grupo y remezclar tendencias visuales dentro de sus plataformas.

En paralelo, el sistema ejecuta tareas en segundo plano, como la planificación del diseño, la consulta de información contextual en tiempo real y la combinación de distintas referencias visuales, capacidades heredadas de la arquitectura de Muse Spark.

Muse Image ya está disponible a nivel global tanto en la aplicación de Meta AI como en su versión web, y también se integra en los chats de WhatsApp.

Además incluye más de treinta efectos basados en inteligencia artificial en las stories de Instagram y llegará próximamente a Advantage+ Creative para anunciantes.

Como siguiente paso, Meta ha adelantado el desarrollo de Muse Video, un generador de vídeo que ampliará estas capacidades creativas y refuerza su estrategia de acercar la inteligencia artificial avanzada al uso cotidiano de millones de personas en todo el mundo.

Adicionalmente, la compañía explora nuevas aplicaciones comerciales y publicitarias de esta tecnología, facilitando a marcas y creadores la producción de contenido visual personalizado a gran escala y en tiempo real, manteniendo coherencia con tendencias y contextos culturales digitales en constante evolución dentro de sus plataformas sociales globales actuales.