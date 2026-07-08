Ahora cualquiera puede usar tus fotos de Instagram para crear imágenes con IA sobre ti: así se puede bloquear

Esta semana Meta ha lanzado su modelo de generación de imágenes más avanzado hasta la fecha, Muse Image, especialmente diseñado para crear contenido para redes sociales como Instagram.

Sin embargo, este lanzamiento ha llegado con una sorpresa inesperada bajo el brazo: un cambio de política que puede poner en peligro la imagen personal de millones de personas que ha sido activado sin su permiso expreso.

Y es que una de las funciones más llamativas de Muse Image es su capacidad de crear imágenes a partir de fotografías publicadas en Instagram; eso no sería un problema, si no fuera porque el creador de la imagen no necesita permiso para usar la foto de otra persona.

En efecto, eso significa que a partir de ahora, cualquiera puede elegir nuestra foto y generar una imagen en la que aparezcamos sin que lo sepamos y sin nuestro permiso explícito. El único requisito es que la imagen sea accesible de manera pública.

Es decir, que si nuestra cuenta está configurada como pública, como lo están todas por defecto, ahora podemos aparecer en imágenes de otras personas en todo tipo de situaciones sobre las que no tenemos ningún control.

La página de soporte de Instagram confirma que los usuarios no serán notificados si su imagen personal ha sido usada en una creación de otro usuario generada por IA, por lo que tampoco hay manera de saber cómo estamos apareciendo en esas imágenes.

Ni que decir tiene que esto tiene un gran potencial para el abuso, pero Meta no parece preocupada por ello. La compañía afirma que, antes de generar la imagen, sus algoritmos analizan la petición, aunque no ha especificado si ha incluido algún tipo de medida contra imágenes de mal gusto o que puedan suponer un insulto.

Cómo evitarlo

Hay dos maneras de evitar que la IA de Meta use nuestra cara sin nuestro permiso. La primera es hacer nuestra cuenta privada; de esa manera, las fotografías que publiquemos no serán accesibles de manera pública y la IA será bloqueada.

Sin embargo, el inconveniente de este método, aparte de que nuestra cuenta va a perder alcance, es que todas las fotos que hayamos hecho antes de hacer la cuenta privada pueden seguir siendo usadas por la IA.

Por lo tanto, la verdadera solución es una opción que ha aparecido en Instagram y que viene activada por defecto, pero que podemos desactivar para impedir que la IA de Meta utilice nuestras fotos para siempre.

Para encontrar esta nueva opción (que no ha sido publicitada por Meta en la app) tenemos que entrar en la configuración de la app pulsando sobre nuestro perfil y en el botón de las tres líneas en la esquina superior derecha.

Una vez aquí, debemos entrar en la sección "Compartir y reutilizar", y desactivar las opciones que están bajo la sección "Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta", que en el momento de escribir estas palabras, sigue en inglés incluso si tenemos la app en español.

Las opciones que hay que desactivar en Instagram El Androide Libre

Debemos asegurarnos de desactivar tanto la opción de "Publicaciones" como la opción de "Reels" para que nadie pueda usar nuestra imagen personal y nuestras fotografías como base para una imagen generada por IA.

Un detalle sorprendente es que, en realidad, Muse Digital no está disponible en la Unión Europea, probablemente por las reglas más duras que ha impuesto la Comisión Europea para el uso de IA.

Sin embargo, el hecho de que esta opción haya aparecido en las cuentas de usuarios europeos significa que, aunque no podamos crear imágenes, los usuarios de otros países sí pueden crear imágenes sobre nosotros.