Android Auto no funciona: Google lanza una actualización que desconecta el móvil de la pantalla cada pocos minutos

Vuelven los problemas en Android Auto. Después del lanzamiento de nuevas versiones que traen novedades muy esperadas como Gemini para el coche, ahora es evidente que Google ha tropezado con la última versión.

En concreto, la versión 17.2.662404 está dando serios quebraderos de cabeza a los usuarios que la han instalado, hasta el punto de que la actualización ha hecho que Android Auto se vuelva completamente inútil.

El problema más común que reportan los usuarios en redes sociales y en Reddit es que su smartphone se desconecta de la pantalla del coche de manera constante y por lo tanto, es imposible seguir usando el sistema.

Según estos testimonios, las desconexiones son muy frecuentes y tienen una duración que ronda entre apenas unos segundos y hasta varios minutos.

Lo llamativo de este error respecto a otros casos semejantes es que no afecta únicamente a una marca de smartphones, sino que usuarios de todas las marcas se están quejando de lo mismo, incluso los que tienen un Google Pixel.

La actualización fue lanzada el pasado 3 de julio, pero como es lo habitual, no ha llegado a todos los dispositivos al mismo tiempo sino que ha sido lanzada de manera progresiva; como resultado, los usuarios que han tenido la 'suerte' de recibir primero la nueva versión son los que están sufriendo las consecuencias.

Por ahora, la única pista de qué es lo que puede estar pasando se encuentra en el hecho de que la desconexión se produce siempre que se reproduce sonido desde Android Auto, lo que podría indicar un 'bug' en la sección de la app dedicada a gestionar el audio que sale por los altavoces.

Por lo tanto, una posible solución temporal que podemos probar si estamos sufriendo de estos problemas es evitar la reproducción de sonido mientras usamos Android Auto; algo que es más fácil de decir que de hacer, ya que no sólo evita el uso de apps de música como Spotify y YouTube Music, sino que también nos afectará si usamos Google Maps y activamos la navegación, por ejemplo.

Otra opción consiste en volver a una versión anterior de la app, desinstalándola y descargando el apk de una página como APKMirror. Por ejemplo, algunos usuarios han reportado que la versión 17.0 les funciona correctamente, pero esta solución no es universal y otras personas afirman que siguen sufriendo de los cortes de conexión.

Por lo tanto, es muy posible que este error no tenga nada que ver con esta versión concreta de Android Auto, sino que esté relacionado con Google Play Services u otro componente del sistema que se actualiza de manera automática.

De hecho, el mes pasado Play Services se actualizó y específicamente incluía parches para solucionar problemas con Android Auto. No sería la primera vez que una desarrolladora rompe algo mientras intentaba solucionar otro fallo diferente.

Si es el caso, lo único que podemos hacer es esperar a que Google se dé cuenta de este problema y lance una nueva actualización lo antes posible.