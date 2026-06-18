Unos auriculares inalámbricos por menos de 20 euros: el último chollo de Lidl que está arrasando en España

Lidl sigue sorprendiendo con sus chollos en electrónica. Si el supermercado puso a la venta hace poco una nueva batería portátil por tan solo 11,99 euros, ahora ha lanzado unos auriculares inalámbricos por menos de 20 euros que están arrasando en España.

En concreto, Lidl tiene disponible unos auriculares inalámbricos Anker Soundcore que se pueden conseguir por apenas 19,99 euros, lo que supone un descuento del 50 % con respecto a su coste original (39,99 euros).

Unos auriculares que están siendo todo un éxito, tanto que Lidl señala que "debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades". También cuentan con una gran valoración por parte de los usuarios.

Los auriculares poseen una puntuación media de 4,3 estrellas de 5 posibles. "Muy buen sonido y la app es muy útil para personalizar el sonido. Además, tienen traducción en tiempo real a 100 idiomas", señala uno de los usuarios de Lidl.

En cuanto a las características de los auriculares inalámbricos, cuentan con un diseño intraauricular, un peso aproximado de 46,9 gramos, una impedancia de 10 ohmios, control táctil, dos micrófonos, una autonomía de hasta 10 horas y conexión Bluetooth.

Los auriculares destacan igualmente por su potencia y el secreto de su rendimiento musical reside en la incorporación de unos grandes diafragmas de 10 milímetros, los cuales han sido desarrollados específicamente para producir un sonido equilibrado, rico en detalles y con unos graves potentes y contundentes que se perciben con fuerza en cualquier género musical.

Uno de los mayores atractivos de este modelo es su compatibilidad con la aplicación oficial de Soundcore, una herramienta digital que multiplica las opciones de personalización del dispositivo.

Los auriculares inalámbricos Soundcore de Anker que vende Lidl. Lidl El Androide Libre

A través de esta plataforma, el usuario puede elegir entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el audio según sus preferencias, reasignar las funciones de los paneles táctiles integrados y activar un modo de juego de baja latencia que elimina el descompasamiento de audio al reproducir vídeos o videojuegos.

Además, el ecosistema digital incluye la útil función de localización, la cual permite emitir un pitido desde el teléfono para encontrar un auricular extraviado en cuestión de segundos.

El rendimiento de la batería es otro de los pilares fundamentales que justifican la alta demanda del producto. Los auriculares garantizan una autonomía inicial de hasta 10 horas de reproducción ininterrumpida, una cifra que se extiende hasta un total de 30 horas combinadas gracias a la energía de reserva de su estuche de carga.

En caso de imprevistos, los Soundcore incorporan un sistema de carga rápida capaz de proporcionar dos horas adicionales de escucha con tan solo conectarlos a la corriente durante 10 minutos.

Asimismo, el apartado de las llamadas telefónicas queda cubierto mediante dos micrófonos internos que trabajan junto a un algoritmo de inteligencia artificial (IA) para filtrar el ruido ambiental y captar la voz con total claridad.

El diseño y la construcción de estos auriculares están enfocados en la ergonomía y la resistencia para el uso diario. Cuentan con la certificación IPX5 de impermeabilidad, lo que asegura una protección eficaz contra las salpicaduras de agua, la lluvia fina y el sudor durante entrenamientos intensos al aire libre.

El conjunto tecnológico se completa con un sistema de emparejamiento instantáneo al abrir la tapa, la versatilidad de utilizar un solo auricular en modo mono mientras el otro se recarga, y una práctica correa de transporte integrada en el estuche que facilita llevar la música a cualquier parte de forma cómoda y segura.