Los Google Pixel se actualizan a lo grande con Gemini Omni o mejor edición de fotos: todas las novedades que llegan a España

Si algo caracteriza a los móviles Pixel de Google es su constante evolución con nuevas funciones que se van agregando de forma recurrente.

Ahora, la compañía ha anunciado la llegada de nuevas capacidades en sus teléfonos este mes de junio buscando que los dispositivos sean más personalizados y útiles, además de con la llegada de Android 17 y Wear OS 7.

Con respecto a la disponibilidad, aunque empezaron a desplegarse en la tarde de ayer, continuarán durante las próximas semanas hasta llegar a todos los usuarios de España.

Reacciones en pantalla

Si eres de los que les encanta compartir tu experiencia en redes sociales esto te interesa. Ahora, llegan las reacciones en pantalla, una experiencia exclusiva de Pixel, que permite a los videoselfis integrarse en las grabaciones de pantalla, una forma de tener un croma propio en el teléfono para compartirlo en redes sociales o crear un tutorial de lo que sucede en tu móvil.

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Bastará con deslizar hacia abajo dos veces en el menú de ajustes rápidos y seleccionar el icono de grabación. A continuación, activa "Mostrar cámara para selfies" y toca en Empezar.

El usuario tendrá el control total en tiempo real sobre su pantalla mientras la cámara frontal captura tus reacciones. Además, se podrá tocar, arrastrar y cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a lo que realmente quieres.

Edición de vídeo con Gemini Omni

Fue uno de los grandes lanzamientos en Google I/O y ya está aquí a lo grande. A partir de ahora los usuarios pueden crear y editar vídeos fácilmente en Pixel con Gemini Omni.

Para hacerlo, solo habrá que conversar con Gemini de forma natural para ver cómo tus ideas cobran vida.

Esta IA tiene la capacidad de combinar texto, imágenes y vídeo para crear vídeos de alta calidad.

El usuario puede empezar desde cero, hacer un remix de fotos y vídeos del carrete o probar una plantilla predefinida. Incluso puedes crear un avatar de IA personalizado que se parezca al usuario y suene como él para usarlo en los vídeos.

Edita fotos con solo pedírselo

Una de las funciones de edición de fotos más esperadas por fin está en España.

Con la nueva actualización, la herramienta de editar Pídeselo a Fotos ya está disponible en Google Fotos en teléfonos Pixel en el Reino Unido, Alemania, España, Francia e Italia.

Esta se basa en modelos de Gemini que permiten ayudarte a retocar rápidamente una foto o a hacer una edición más compleja en varios pasos para perfeccionar tus imágenes, solo con mantener una conversación natural con tu Pixel.

Así por ejemplo se puede pedir simplemente un "mejórala" o pedir varios cambios en una misma petición, como "elimina los reflejos y corrige los colores deslavados" y la imagen quedará mejor que nunca.

Crea tu banda sonora

La generación de música con Gemini llega al Pixel.

Pensado para crear canciones originales que puedes subir a redes o usar en vídeos, bastará con describir una idea o subir una foto y se convertirá en una pista de audio de alta calidad —con letra incluida—.

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Google explica que se ha diseñado de tal forma que el usuario pueda personalizarla, con estilo, voces o el tempo que se desee.

Para hacerlo bastará con abrir la aplicación Gemini, tocar el menú de herramientas y seleccionar "Crear música".

Mejor multitarea

Las burbujas han llegado para mejorar el cambio entre una aplicación y otra. La compañía explica que para que la experiencia de usar varias apps sea más fluida y personalizable, a partir de ahora se podrá convertir cualquier aplicación en una ventana flotante compacta.

Para hacerlo, bastará con mantener pulsado el icono de cualquier aplicación de tu teléfono para convertirla en una burbuja que flota sobre otras aplicaciones.

Google explica que se podrá cambiar de una aplicación a otra con un solo toque para hacer varias cosas a la vez rápidamente, lo que resulta perfecto para viajar, trabajar o incluso ver tutoriales.

Aviso de emergencia

Otra de las novedades interesantes es la integración de Aviso de Emergencia directamente en Detección de Emergencias, como Detección de Accidentes de Coche, Detección de Caídas y Detección de Ausencia de Pulso.

De este modo, si detecta un accidente de coche grave, una caída fuerte o ausencia de pulso, llamará a los servicios de emergencias y, al mismo tiempo, notificará a los contactos de emergencia que hayas elegido.