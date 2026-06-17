Google lanza su alternativa al Amazon Echo: el nuevo Home Speaker tiene Gemini conectado a tu casa

Desde el primer momento en el que Google presentó Gemini, la cuestión era cuánto iba a tardar en conquistar nuestro hogar; ha tardado algo más de lo previsto por las dificultades en sustituir al Asistente de Google, pero finalmente la compañía lo ha conseguido con el nuevo Google Home Speaker.

Estamos ante el primer altavoz lanzado por Google en cinco años, así que el nuevo Home Speaker trae una buena cantidad de novedades respecto a los modelos anteriores, tanto de hardware como de software.

La mayor diferencia respecto a los anteriores modelos se encuentra en la integración con Gemini for Home por defecto como asistente de voz, que incluye los mismos avances en lenguaje natural que ya hemos visto en la app de Gemini para Android, pero adaptados al hogar inteligente.

De esta manera, usar este altavoz será algo más sencillo, ya que no tendremos que dar órdenes concretas sino que será capaz de adaptarse a la manera en la que hablamos y conversar con nosotros de manera natural para ayudarnos.

Por ejemplo, ahora podemos dar varias órdenes al mismo tiempo, como "Reduce el brillo de las luces de la cocina, reproduce música relajante y pon un temporizador de 20 minutos", y también comprende órdenes con lógica como "Apaga todas las luces excepto la de la mesilla de noche".

Google Home Speaker Google El Androide Libre

Ya no tenemos la presión de dar la orden concreta, e incluso podemos corregirnos a nosotros mismos mientras hablamos y la IA comprenderá lo que queríamos decir, como por ejemplo, si primero le decimos que encienda la cafetera y a continuación aclaramos que queremos apagarla.

Por supuesto, además de las funciones de hogar, tenemos acceso a las funciones básicas de Gemini como hacer preguntas sobre cualquier tema que queramos, como averiguar el tiempo que va a hacer cuando juegue nuestro equipo favorito.

El Google Home Speaker puede usar las cámaras del hogar para responder a preguntas Google El Androide Libre

Con la compra del Google Home Speaker se incluye una prueba gratuita de Google Home Premium de seis meses, valorada en 60 euros, por una buena razón: con esta suscripción obtendremos más funciones avanzadas en el altavoz.

Por ejemplo, Google Home Premium permite acceder a Gemini Live para iniciar conversaciones con la IA, acceder al historial de cámara para responder a preguntas como "¿Está la puerta abierta?" o "¿Se ha subido el perro al sofá?" y recibir resúmenes de lo que ha ocurrido en casa mientras que no estábamos.

Google Home Premium viene incluido con la suscripción Google AI Pro, por lo que si ya la estamos pagando para usar herramientas como Gemini, NotebookLM y Veo, no tendremos que pagar otra suscripción más.

Aparte de las novedades de Gemini for Home, el nuevo Home Speaker llega con un nuevo sistema de altavoces integrados que ofrece una mayor claridad de sonido en 360 grados, además de unos algoritmos de micrófono mejorados que permiten capturar nuestra voz mejor entre el ruido ambiental.

El Google Home Speaker ya está disponible para reservar en España por 119,99 euros en la Google Store y será lanzado el próximo 25 de junio en dos colores: porcelana y verde liquen, aunque en otros mercados también está disponible en rojo y verde claro.