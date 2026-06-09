WhatsApp va a cambiar para siempre: la Comisión Europea ordena a Meta que permita otras IA como ChatGPT

El año pasado, Meta tomó una polémica decisión con la prohibición de los asistentes de inteligencia artificial de ChatGPT y Copilot en WhatsApp, que llevaban meses disponibles como 'chatbots' en la app de mensajería.

Ahora, esa decisión ha recibido la atención de la Comisión Europea, que considera que puede ser una práctica anticompetitiva y como medida preventiva, ha ordenado a la compañía que dé marcha atrás de manera inmediata mientras finaliza la investigación.

Ahora Meta tiene cinco días laborales para restaurar el acceso a terceros de su API para asistentes de inteligencia artificial, a riesgo de sufrir multas que pueden alcanzar el 10% de la facturación global del gigante de Internet, aunque la compañía ya ha adelantado que va a recurrir la decisión.

El conflicto dio inicio en octubre de 2025, cuando WhatsApp cambió sus términos de servicio de manera repentina, bloqueando de manera efectiva a los asistentes de inteligencia artificial de otras compañías.

De esta manera, Meta AI es la única inteligencia artificial disponible en WhatsApp, en forma de un botón que primero fue azul y ahora es morado y que activa el 'chatbot' de la compañía.

Sólo después de las críticas del gobierno de California y de compañías rivales Meta decidió abrir su API, pero haciéndola de pago; una medida que no ha sido suficiente por la "desorbitada" cantidad que pide la compañía, en palabras de la española Teresa Ribera, comisaria de Competencia.

ChatGPT en WhatsApp Manuel Ramírez El Androide Libre

De manera efectiva, esto hizo que Meta AI fuese la única IA en WhatsApp, ya que la compañía no tiene que pagar estas cuotas.

"Parece que Meta quiere aprovechar su gran alcance y probable dominio de WhatsApp para beneficiar a su propio asistente de IA y perjudicar a sus rivales", afirmó Ribera en una conferencia de prensa.

La orden de la Comisión Europea indica a Meta que debe volver a las mismas reglas que tenía antes de octubre de 2025, cuando cualquier desarrollador podía ofrecer su propio 'chatbot' basado en IA, accesible a través de un chat de WhatsApp, de manera gratuita.

La orden durará todo el periodo que dure la investigación de Competencia, o como muy tarde en junio de 2029, por lo que a efectos prácticos da vía libre para que WhatsApp se llene de alternativas a Meta AI.

Ribera ha justificado la amplitud de la decisión en la rapidez en la que evoluciona el mercado de la IA, lo que supone que la competencia puede ser destruida mucho antes de que se adopte una resolución definitiva sobre este caso.

Meta ha criticado duramente la decisión de la Comisión, calificándola de "un exceso de regulación, subvencionado de manera directa por las múltiples compañías europeas que pagan" y ha adelantado que va a recurrir.