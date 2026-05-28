La pantalla táctil del coche cambia para siempre: Android Auto logra que cambiar de aplicación sea menos molesto

La comodidad al volante se mide en pequeños detalles de usabilidad, y Google, tras revolucionar las apps de música en Android Auto, parece haber escuchado finalmente una de las demandas más recurrentes de su comunidad de usuarios: cambiar de aplicación de forma más agradable.

Cambiar entre listas de reproducción, podcasts o audiolibros mientras se conduce dejará de ser una distracción innecesaria gracias a la última renovación de la interfaz de Android Auto.

Una interfaz que, según informan desde el medio Android Authority, está diseñada para optimizar de manera drástica la gestión de las aplicaciones multimedia en el panel de control.

Google ha iniciado el despliegue de una esperada funcionalidad que permite la convivencia de múltiples tarjetas multimedia deslizables dentro del salpicadero digital.

Este hallazgo no es una sorpresa absoluta; el mismo medio había detectado los primeros indicios de esta interfaz el pasado mes de octubre tras realizar una ingeniería inversa y análisis profundo del archivo APK de la aplicación.

Sin embargo, lo que entonces era solo una línea de código oculta, hoy es una realidad funcional en plena fase de pruebas.

Para entender el verdadero impacto de esta actualización, es necesario recordar cómo funcionaba el sistema hasta la fecha. Anteriormente, Android Auto sufría de una limitación notable: solo permitía visualizar y controlar una tarjeta multimedia activa a la vez.

Android Auto

Si, por ejemplo, un usuario iniciaba su viaje escuchando Spotify y posteriormente decidía cambiar a YouTube Music, la tarjeta de la primera plataforma se desvanecía por completo, siendo reemplazada de inmediato por la nueva sesión.

Si el conductor deseaba regresar a los controles de Spotify, se veía obligado a reabrir manualmente la aplicación, buscar el contenido y reanudar la reproducción, un proceso engorroso que comprometía la fluidez y la atención en la carretera.

La nueva actualización rompe definitivamente con este esquema heredado. Con la interfaz renovada, Android Auto mantiene abiertas de forma simultánea varias sesiones multimedia recientes en un formato de carrusel sumamente accesible.

Las aplicaciones activas —ya sea Spotify, YouTube Music, Pocket Casts, Audible u otras plataformas compatibles— permanecen indexadas en un segundo plano inmediato, transformadas en tarjetas independientes que los usuarios pueden recorrer simplemente deslizando el dedo por la pantalla táctil de su consola central.

Los detalles técnicos proporcionados por el medio confirman que esta característica ya se encuentra completamente operativa en la última versión beta del sistema (específicamente en la compilación 17.0.162144-release.daily).

Aunque todavía no se han observado indicios claros de su integración en la versión estable global, el hecho de que se encuentre en un estado beta tan avanzado sugiere que el despliegue generalizado para el público masivo ocurrirá próximamente.