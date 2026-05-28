El nuevo Oura Ring 5 es oficial: el anillo inteligente evoluciona para decir adiós al reloj inteligente para siempre

Poco a poco, los anillos inteligentes van ganando tracción entre los usuarios, que los ven como una manera de registrar datos de salud las 24 horas del día sin necesidad de llevar un reloj inteligente encima.

Si todavía no hemos dado el salto a estos wearables, ahora podemos tener la mejor oportunidad posible, con el lanzamiento del Oura Ring 5. Estamos ante la nueva generación de uno de los modelos de referencia del mercado, y responde a muchas de las críticas que estos dispositivos han recibido.

Para empezar, la diferencia más notable se encuentra en el tamaño. Los anillos inteligentes integran muchos componentes necesarios para funcionar correctamente, pero eso hace que no cumplan muy bien su función básica de 'anillo', pero Oura por fin lo ha solucionado.

Y es que el Oura Ring 5 es un 40% más pequeño que el Oura Ring 4 lanzado hace ya un año y medio; a juzgar por las imágenes promocionales, es realmente difícil distinguirlo de un anillo normal y corriente, y esa era precisamente la intención.

En concreto, la nueva versión tiene unas dimensiones de 6,09 mm de ancho y un grosor de apenas 2,28 mm, por lo que debería ser mucho más cómodo de llevar durante todo el día.

Además, su peso se ha reducido hasta los 2 gramos, aunque puede alcanzar los 2,69 gramos dependiendo del tamaño; es una mejora sustancial respecto a los 3,3 gramos que pesaba la versión más pequeña del Oura Ring 4.

Oura Ring 5 Oura El Androide Libre

Lo verdaderamente sorprendente es que Oura no solo ha conseguido esta reducción de tamaño, sino que lo ha hecho mejorando el dispositivo. De hecho, el anillo cuenta con una capa adicional que le ofrece una mayor resistencia a los arañazos, y ha mejorado su resistencia al agua a IP68 y ahora podemos llevarlo a una profundidad de 100 metros sin problemas.

A eso hay que sumar una mejora sustancial en la batería, que ahora puede durar una semana completa, entre 6 y 9 días dependiendo del uso que le demos, con una sola carga; es algo que le costaba al anterior modelo.

Lo irónico es que, en realidad, la batería es más pequeña, pero Oura ha mejorado los algoritmos para consumir menos energía. Junto con el dispositivo, llega un nuevo estuche de carga que ofrece un mes adicional de batería.

Oura Ring 5 Oura El Androide Libre

Aunque a simple vista se parezca al Oura Ring 4, la nueva versión ha sido completamente rediseñada desde dentro. La posición de los LED usados para medición de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno ha sido recolocada para una mayor precisión, por ejemplo.

El Oura Ring 5 viene de la mano de nuevas funciones relacionadas con la salud, como por ejemplo, la capacidad de detectar señales de una elevada presión sanguínea e incluso puede detectar la apnea del sueño, aunque también estarán disponibles en el Oura Ring 4.

Estas novedades llegan con la nueva versión de la app oficial de Oura, que incluye el nuevo Radar de Salud (Health Radar), que ahora registra tendencias biométricas de largo plazo, como la presión sanguínea, para encontrar patrones y notificar de posibles problemas a largo plazo.

De la misma manera, ahora la app es capaz de usar más datos sobre nuestro sueño obtenidos a lo largo de un mayor periodo de tiempo para mejorar la calidad del descanso.

En lo que respecta al registro de ejercicio, Oura ha optado por una experiencia más básica que se centra en mostrar datos como el ritmo de paso, la distancia y el ritmo cardíaco en tiempo real, y ahora es compatible con dispositivos de terceros.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Oura Ring 5 es más caro que su predecesor, con un precio de 429 euros, 30 euros más que el Oura Ring 4. Ya está disponible para su reserva en España, con envíos previstos para el 4 de junio.