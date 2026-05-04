Spotify cambia las normas: lanza insignias de verificación para distinguir artistas reales frente al contenido de IA

Spotify, la plataforma de streaming de música más popular, sigue actualizándose con importantes novedades. Si recientemente trajo una nueva sección de Fitness y la función para saber si las personas detrás de las canciones son reales, ahora va a por la inteligencia artificial (IA).

La última novedad de Spotify es la implementación de las insignias de verificación para los artistas, que indican que el perfil se trata de un artista real con contenido propio y no generado por IA.

Una función que también sirve para indicar que el artista cumple con los criterios de autenticidad y confianza de la plataforma, frente a los perfiles generados por inteligencia artificial, tal y como ha indicado en un comunicado.

Spotify ha añadido esta función como parte de su objetivo de ayudar a los usuarios a disponer de más información sobre los artistas y su música, frente al auge de perfiles falsos, spam y contenido generado por IA en las plataformas musicales.

Las nuevas insignias 'Verificado por Spotify' consisten en un distintivo que garantiza que el perfil del artista ha sido revisado y cumple con los criterios de autenticidad de la plataforma.

Las nuevas insignias de Spotify. Spotify El Androide Libre

De esta manera, cuando un usuario vea dicha insignia en el perfil de un artista en Spotify sabrá que se trata del perfil de un creador o de un músico real, es decir, que cuenta con una presencia identificable dentro y fuera de la plataforma con contenido o música propia.

Incluso la insignia garantiza que el contenido en cuestión cumple con las normas de la plataforma de música en streaming. En cuanto al resto de perfiles que parezcan representar a artistas generados por IA, "no podrán ser verificados"

Spotify ha confirmado que para otorgar la insignia, la compañía analiza perfiles de artistas que cuentan con actividad y participación constante por parte de los oyentes.

En otras palabras, perfiles que los usuarios buscan de forma activa e intencionada durante un periodo de tiempo prolongado, y no solo aquellos que experimentan picos puntuales de participación.

Asimismo, Spotify tiene en cuenta durante su análisis cuestiones como fechas de conciertos, merchandising y redes sociales vinculadas al perfil para determinar si es un artista real o no.

Del mismo modo, la empresa ha matizado que actualmente el concepto de autenticidad del artista "es complejo y evoluciona rápidamente", por lo que han advertido que continuarán perfeccionando su enfoque para otorgar las insignias "con el tiempo".

La nueva insignia se basa en un icono de verificación de color verde que está acompañado por el texto "Verificado por Spotify" y que aparecerá en los perfiles junto al nombre del artista, además de en las búsquedas.