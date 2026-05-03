La app imprescindible para usar los AirPods en un móvil Android: es gratis, y permite usar las funciones de los iPhone

Poco a poco, las barreras entre las plataformas de Apple y Google van cayendo una tras otra, gracias tanto a leyes europeas que han obligado a Apple a usar USB-C en sus iPhone como por nuevos desarrollos como la compatibilidad con AirDrop en los Pixel.

Otra barrera acaba de caer, la posibilidad de usar los auriculares inalámbricos AirPods en cualquier móvil Android manteniendo el acceso a las funciones que los hacen especiales respecto a modelos de otras marcas.

Todo gracias al lanzamiento de LibrePods en la Play Store, una app que permite acceder a características que hasta ahora solo estaban al alcance de los usuarios de Android con más experiencia en la plataforma y a los entusiastas.

Los AirPods son unos auriculares inalámbricos que se conectan por Bluetooth a nuestro móvil, y en ese sentido, no son especiales. Sin embargo, en la práctica solo se pueden usar con productos de Apple como el iPhone o el MacBook, porque la compañía de la manzana usa sus propias tecnologías y estándares.

El año pasado fue lanzada una app que intentaba solucionar eso, LibrePods; sin embargo, inicialmente estaba disponible únicamente a través de la página de GitHub del proyecto y era necesario hacer root en nuestro móvil, algo que hoy en día es muy poco habitual y que sólo las personas con conocimientos deberían hacer.

LibrePods es una app para usar los AirPods en Android El Androide Libre

La gran noticia es que LibrePods ahora está disponible en la Play Store, por lo que instalar esta app es tán fácil como entrar en la tienda de apps de Google y pulsar en Descargar; no necesitamos hacer ningún tipo de configuración especial.

El desarrollador de LibrePods, Kavish Devar, explicó en el anuncio oficial en Reddit que esto ha sido posible gracias a que Google por fin ha solucionado un bug que llevaba años en el código de Android y que afectaba a la conexión Bluetooth con los AirPods. Ese es el motivo por el que hacía falta root, para saltarse este problema.

Afortunadamente, ahora que el bug ha sido solucionado en la última versión de Android, por fin podemos usar los AirPods en nuestro móvil Android como si fuese un iPhone.

Sin embargo, eso significa que LibrePods solo funcionará correctamente si tenemos un móvil actualizado a Android 16 QPR3 como mínimo, que en el momento de escribir estas palabras son los Google Pixel y los OnePlus con OxygenOS 16 y OPPO con ColorOS 16.

Por lo menos, si tenemos uno de estos dispositivos ya podemos usar los AirPods accediendo a las funciones desarrolladas por Apple, como el modo Transparencia o la protección contra sonidos fuertes de la cancelación de ruido.

También tendremos acceso a funciones propias de Apple como los gestos con la cabeza para responder a llamadas o notificaciones. También podremos configurar los controles a nuestro gusto, además de tener una lectura correcta de los niveles de batería.