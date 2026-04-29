Vine ha vuelto: Jack Dorsey ha recuperado 500.000 archivos de la legendaria app para salvarnos de los vídeos con IA

En la que fue posiblemente una de las peores decisiones de la historia del sector tecnológico, en octubre de 2016 Twitter anunció el cierre de Vine, la app de vídeos cortos que había comprado en el 2012, para centrarse en la red social.

Apenas un par de años después, TikTok, una app de vídeos cortos con una filosofía y una base de creadores muy parecida, se convirtió en una de las más populares en todo el mundo, especialmente entre los más jóvenes.

Desde entonces, los rumores de la vuelta de Vine se han acumulado, pero ningún proyecto lo ha logrado porque no tenían lo más importante: los vídeos virales que se convirtieron en 'memes' que aún se comparten hoy en día. Ha tenido que venir el responsable de aquella fatídica decisión, Jack Dorsey, para solucionar esto.

El lanzamiento público de Divine es la vuelta, esta vez sí, de la legendaria app de Vine, junto con aproximadamente 500.000 vídeos cortos que han sido recuperados de la base de datos original y que por fin vuelven a estar disponibles para todo el mundo.

No ha sido fácil. Los vídeos provienen de una copia de seguridad de archivos binarios de entre 40 y 50 GB; el líder del proyecto, el ex-empleado de Twitter Evan Henshawh-Plath (mejor conocido como Rabble) tuvo que descifrar y reconstruir los vídeos junto con los datos asociados como el número de visitas, los 'likes' y los comentarios.

El proyecto ha sido posible gracias a Jack Dorsey, que fue el responsable último del cierre de Vine. Tal vez por una sensación de culpabilidad, Dorsey ha financiado el proyecto en su totalidad usando su organización sin ánimo de lucro, "and Other Stuff", dedicada a proyectos de código abierto.

La app de Divine para Android El Androide Libre

Eso significa que Divine no es una típica app de red social, en el sentido de que no ha sido creada para recuperar la inversión, sino para cubrir el hueco que los usuarios llevan años pidiendo.

De hecho, el plan original era simplemente recuperar la mayor cantidad de vídeos posible y hacerlos públicos, pero por petición de los usuarios, Divine se ha convertido en una red social completa, que permite crear nuevas cuentas y publicar más contenido, algo que ya están haciendo los primeros usuarios.

De la misma manera, la app ha ganado funciones que no tenía la original pero que han sido muy solicitadas, como un filtro de contenido generado por inteligencia artificial para evitar que veamos el llamado 'AI slop' que está conquistando otras plataformas.

Divine está disponible como descarga gratuita para iOS y Android, además de como página web. Inicialmente es necesario tener un código de invitación para crear una cuenta, que recibiremos si nos hemos apuntado a la lista de espera; aunque desde la página web ya es posible ver vídeos sin crear una cuenta.