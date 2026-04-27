Samsung va a dejar en ridículo a Meta: sus primeras gafas inteligentes basadas en el nuevo Android XR se filtran

Estamos a las puertas de un nuevo mundo en el sector de los wearables, con la llegada de nuevas gafas inteligentes que competirán contra las Meta Ray-Ban y que tendrán la gran baza de estar basadas en el nuevo sistema operativo de Google, Android XR.

Ahora, las primeras gafas inteligentes de Samsung que usarán Android XR se han filtrado, y su diseño ha conseguido sorprendernos; es la demostración de que vamos a dejar atrás los dispositivos grandes y pesados en favor de hardware puntero que no se nota en la cabeza.

Según la filtración, el nombre interno de las gafas de Samsung es "Jinju", aunque lo más probable es que lleguen al mercado con el nombre de "Samsung Galaxy Glasses" para encajar con el resto de la gama de productos del fabricante surcoreano.

Al igual que las Meta Ray-Ban, las primeras gafas de Samsung no tienen pantalla integrada, por lo que toda la interfaz es de audio; el usuario dará órdenes que serán captadas con los micrófonos integrados, y a su vez el dispositivo responderá con altavoces privados situados cerca de las orejas.

El punto fuerte de estas gafas en comparación con las de Meta se encuentra en la plataforma Android XR y el uso de Gemini como asistente personal; la relación entre Google y Samsung sigue tan fuerte como siempre pese a que el nuevo Bixby estrenado con los Galaxy S26 permite usar modelos de IA de otras compañías.

Gafas inteligentes Samsung Galaxy Glasses Android Headlines El Androide Libre

Gracias a las capacidades multimodales de la IA, será capaz de usar las cámaras integradas como contexto para responder a nuestras preguntas, como por ejemplo, traducir un cartel que estamos mirando o indicar la calle que debemos coger a continuación.

Pese al diseño fino y elegante de las gafas, Samsung usará componentes punteros en el interior, incluyendo un procesador Snapdragon AR1 de Qualcomm diseñado para dispositivos wearables, una batería de 155 mAh y conectividad WiFi y Bluetooth 5.3. Algunos detalles técnicos, como la memoria RAM, no están finalizados por la crisis de memoria del sector.

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Las gafas pesarán apenas 50 gramos y contarán con dos cámaras Sony IMX681, que según algunos rumores podrían tener enfoque automático, lo que supondría una ventaja importante respecto a las Meta Ray-Ban.

Además de estas "Jinju", Samsung también está trabajando en un segundo modelo, de nombre interno "Haean", que será más avanzado al incluir pantallas en las propias lentes para mostrar información directamente al usuario, aunque no está claro qué tecnología será usada para ello.

De esta manera, el precio de este modelo básico de las Galaxy Glasses rondaría entre los 379 y los 499 dólares, mientras que la versión con pantalla costaría entre 600 y 900 dólares, aunque todo depende de la configuración final de hardware.