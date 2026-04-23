X (Twitter) cambia para siempre: transforma las comunidades en chats grupales con miembros limitados

X, la red social conocida anteriormente como Twitter, sigue incorporando novedades. Tras la decisión de Elon Musk de reducir los pagos a los creadores de contenido que comparten posts con clickbait, ahora la app ha decidido transformar las comunidades en chats grupales con miembros limitados.

La nueva actualización de la red social propiedad de Elon Musk permite unirse a un chat dentro de XChat, con usuarios limitados. Una característica que reemplaza a la función de comunidades, que dejará de estar disponible en mayo.

Cabe señalar que las comunidades de X se lanzaron a finales de 2021, cuando la red social todavía se llamaba Twitter. Se trata de una función destinada a formar grupos según los intereses de los usuarios. Un espacio al que uno se podía unir mediante una invitación.

Con la adquisición de Twitter por parte del magnate Elon Musk, la función rediseñó su interfaz el año pasado con el objetivo de que se pudieran revisar y ordenar en por tendencias, popularidad o cronológicamente.

Nikita Bier, director de producto de X, ha sido el encargado de anunciar en una publicación el nuevo cambio: la posibilidad de unirse a chats grupales dentro de XChat a través de un enlace público.

Today we're announcing two product changes for organizing communities on X:



1. XChat now supports joinable links for groupchats. Create a public link & share direct to Timeline. With support for 350 members per chat (and growing), Groupchat Links are the fastest way to bring… pic.twitter.com/GNcRB99Opc — Nikita Bier (@nikitabier) April 22, 2026

Aunque los grupos ahora mismo admiten hasta 350 miembros, el propio Bier ha matizado que se está ampliando ya a 500 y que en un futuro el límite cambiará a mil participantes.

Por otro lado, y con motivo de la llegada de estos chats grupales, Bier también ha confirmado que las comunidades se quedarán obsoletas a partir del 6 de mayo y ha instado a los administradores a que migren a XChat antes de dicha fecha.

El motivo del cierre de las comunidades en la red social se debe principalmente a la disminución de su uso y es que, según datos de la empresa, menos del 0,4 % de los usuarios las utilizaban y estas contribuían al 80 % de las denuncias por spam, estafas financieras y malware.

"Para migrar a los miembros de tu comunidad, fija el enlace de tu chat grupal para que las personas puedan unirse en las próximas 2 semanas", ha señalado el directivo

Algunos usuarios no se han tomado bien esta nueva medida, como es el caso del streamer IShowSpeed, que cuenta con una gran comunidad que llega a los 154.200 miembros, u otros que criticaban duramente el cambio pidiendo el cambio a Discord.

"Hay un puñado de comunidades muy geniales que tendrán que migrar (p. ej., coleccionistas de monedas, tarjetas de béisbol, artistas), pero ese contenido debería vivir realmente en el timeline o en los chats en lugar de una versión Temu de subreddits", ha contestado Bier a uno de ellos.