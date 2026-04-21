La casa inteligente barata se hace realidad: Ikea y Samsung anuncian una colaboración histórica con SmartThings

En perspectiva, tenemos que decir que el lanzamiento del estándar Matter fue lo mejor que le ha pasado al concepto del hogar inteligente; gracias a esta estandarización en las conexiones, las compañías son menos reacias a trabajar juntas para mejorar la experiencia.

Ahora tenemos otro gran ejemplo de cómo Matter está ayudando al consumidor, con el anuncio de colaboración entre Samsung e Ikea para la integración completa y sin fisuras entre los ecosistemas de ambas compañías.

Esto supone que, a partir de ahora, será posible controlar todos nuestros dispositivos conectados de Ikea directamente desde SmartThings de Samsung, que ofrecerá "integraciones mejoradas" según la compañía.

En concreto, 25 dispositivos de hogar inteligente de Ikea ahora se pueden conectar de manera directa a un hub de SmartThings usando el estándar Matter sobre Thread, lo que significa que ya no necesitamos comprar el hub DIRIGERA de Ikea como intermediario.

En otras palabras, es como si los dispositivos de Ikea hubieran sido fabricados por Samsung, y eso expande enormemente las opciones para los usuarios, ya que ahora tienen acceso a una gran cantidad de aparatos con precios muy asequibles.

Por ejemplo, podemos controlar unas bombillas conectadas de apenas 5 euros desde nuestra Smart TV de Samsung o encender las luces desde nuestro móvil Galaxy con el controlador remoto. El control es extenso y permite ajustar el brillo y la temperatura de color, por ejemplo.

Conexión entre Samsung SmartThings y el ecosistema de Ikea Samsung El Androide Libre

Gracias a la integración con SmartThings, los dispositivos pueden funcionar con otras características de Samsung. Por ejemplo, los sensores de calidad de aire, humedad y temperatura pueden ser usados por SmartThings para recomendar las mejores horas para dormir y ofrecer un reporte con acciones recomendadas como bajar la temperatura del aire acondicionado.

También es posible crear rutinas en base a estos dispositivos, como por ejemplo, activar el deshumidificador cuando se detecte un pico de humedad en la casa, y si un sensor detecta una posible fuga de agua, mostrará una alerta en nuestro móvil.

La integración con SmartThings con Matter también supone decir adiós a los problemas de conectividad. Samsung e Ikea afirman haber realizado varias rondas de validación para mejorar la estabilidad de la conexión, algo posible gracias al nuevo estándar.

Este anuncio representa uno de los mayores avances en el hogar inteligente que hemos visto en años. Es la consolidación de un modelo de hogar conectado en el que cualquier dispositivo de cualquier marca funciona con el resto; aunque es cierto que aún estamos lejos de esa utopía, anuncios como el de hoy la ponen más cerca que nunca.