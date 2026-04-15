Ya es oficial: OpenAI presenta GPT-5.4-Cyber, su último modelo de IA especializado en ciberseguridad defensiva

A finales del mes de marzo se filtró que Anthropic, desarrollador de Claude, estaba trabajando en un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) más potente que planteaba "riesgos de ciberseguridad sin precedentes". Llamado Mythos, este se hizo oficial la semana pasada y ahora, como respuesta, OpenAI acaba de presentar su nueva IA centrada en ciberseguridad defensiva.

La compañía liderada por Sam Altman ha anunciado GPT-5.4-Cyber, una variante de su último modelo insignia ajustado específicamente para trabajos de ciberseguridad defensiva y que llega justo una semana después que Mythos de Anthropic, su gran rival.

Este despliegue técnico viene respaldado por una inversión económica directa. OpenAI ha destinado un fondo inicial de 5 millones de dólares a través de su programa de subvenciones de ciberseguridad, diseñado específicamente para potenciar proyectos de código abierto y herramientas que democraticen el acceso a una defensa de élite.

El objetivo es que la protección avanzada no sea un privilegio de las grandes corporaciones, permitiendo que pequeñas organizaciones y ONGs también cuenten con un escudo de IA.

Mythos, presentado el pasado 7 de abril, se despliega bajo el marco del Proyecto Glasswing, una iniciativa controlada de Anthropic que abre el acceso a este modelo experimental de Claude a un grupo reducido de organizaciones con fines de ciberseguridad defensiva. Desde su puesta en marcha, el sistema ha identificado miles de vulnerabilidades críticas en sistemas operativos, navegadores web y diversas aplicaciones de uso extendido.

For years, we’ve been building our cyber defense program on the principles of democratized access, iterative deployment, and ecosystem resilience.



As model capabilities advance, our approach is to scale cyber defense in lockstep: broadening access for legitimate defenders while… — OpenAI (@OpenAI) April 14, 2026

A diferencia de las herramientas convencionales, esta nueva IA de OpenAI permite traducir instantáneamente registros de datos técnicos masivos —conocidos como 'logs'— a un lenguaje comprensible para los analistas humanos, eliminando cuellos de botella críticos en la toma de decisiones.

Además, GPT-5.4-Cyber destaca por su capacidad para automatizar el parcheo de código en tiempo real, reduciendo drásticamente la ventana de exposición desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se soluciona, una tarea que antes requería horas de intervención manual.

OpenAI, la empresa detrás del célebre chatbot ChatGPT, ha confirmado que GPT-5.4-Cyber se lanzará en una primera fase de acceso restringido, dirigida exclusivamente a proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores previamente seleccionados, dado su perfil de uso más permisivo que modelos anteriores.

La compañía también ha anunciado la expansión de su programa Trusted Access for Cyber (TAC) a miles de defensores individuales verificados y centenares de equipos dedicados a la protección de infraestructuras de software crítico, según recoge una publicación oficial en su web.

La ampliación introduce nuevos niveles dentro del programa TAC —activo desde febrero— bajo un esquema escalonado en el que un mayor grado de verificación otorga acceso a capacidades progresivamente más avanzadas.

Quienes alcancen el nivel de verificación más alto podrán utilizar GPT-5.4-Cyber, una versión con restricciones reducidas para tareas sensibles de ciberseguridad, incluyendo la investigación y el análisis de vulnerabilidades.