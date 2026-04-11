Google cambia las normas: este pendrive de 3 euros convierte nuestro portátil Windows viejo en un sistema moderno

Si tenemos un ordenador Windows o MacBook viejo que ya no recibe actualizaciones y que estamos a punto de tirar a la basura, el nuevo kit USB con ChromeOS de Back Market puede convencernos de lo contrario.

Este dispositivo ha sido lanzado en colaboración con Google para luchar contra el gran problema de la basura electrónica, que no está cerca de solucionarse pese a medidas como quitar los cargadores de la caja de los móviles.

No ayudan situaciones como la que se está dando ahora con Windows 10, cuando la propia Microsoft ha confirmado que prefiere que nos deshagamos de los portátiles antes que seguir lanzando actualizaciones para el sistema operativo.

Aquí es donde entra la colaboración de Google Back Market y esta memoria USB que nos permite instalar ChromeOS en una gran variedad de ordenadores Windows y MacBook de manera sencilla y directa.

Todo lo que tenemos que hacer es enchufar el pendrive en uno de los puertos USB-A de nuestro portátil, reiniciarlo y seguir las instrucciones para cambiar el sistema operativo que viene preinstalado en el disco duro, por una nueva instalación de ChromeOS, un proceso que dura apenas cinco minutos.

En concreto, estamos hablando de ChromeOS Flex, una versión del sistema operativo de Google especialmente diseñada para reacondicionar equipos viejos y hacer que parezcan casi nuevos.

ChromeOS Flex Google

ChromeOS Flex es más rápido y ligero que sistemas como Windows o macOS, con un arranque de 6 segundos, además de consumir un 19% menos de batería según Google. Pero lo más importante es que este sistema sigue siendo soportado por la compañía y recibe actualizaciones automáticas en segundo plano sin que tengamos que hacer nada.

Este sistema puede ser tremendamente útil para reaprovechar un portátil que tengamos abandonado, aunque organizaciones como colegios, ONGs y empresas también están usando ChromeOS Flex gracias a sus funciones de seguridad integradas con entornos aislados y gestión remota desde la consola de administración de Google.

En realidad, ChromeOS Flex se puede descargar directamente desde la página oficial y crear un USB de instalación con una memoria que tengamos, así que técnicamente no necesitamos la memoria USB a la venta en Back Market; pese a eso, el éxito que está teniendo es sorprendente.

Tal vez por su precio de apenas 3 euros, las existencias de esta memoria USB se han agotado al instante, aunque podemos ponernos a 'hacer cola' introduciendo nuestro correo electrónico en la página de la tienda para ser avisados en cuanto esté disponible.

Si estamos interesados, podemos apuntarnos en Back Market, o bien simplemente descargar ChromeOS Flex e instalarlo en una memoria USB que tengamos; aunque primero, lo recomendable es buscar nuestro portátil en la lista de modelos compatibles, donde también podemos ver hasta cuándo tendremos soporte y si todos los componentes funcionan correctamente.