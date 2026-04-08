Digi sufre una caída durante media hora: sus clientes no han podido realizar llamadas ni conectarse a internet

La operadora Digi ha sufrido una caída en la mañana del miércoles, 8 de abril, dejando a los clientes de la compañía en España sin poder realizar ni recibir llamadas ni conectarse a internet.

Según han reportado varios usuarios en las diferentes redes sociales y tal y como refleja el portal Downdetector, Digi ha dejado de funcionar correctamente sobre las 10:48 hora de España peninsular, sufriendo una importante caída que ha afectado a sus clientes.

Aproximadamente desde esa hora, la red de la operadora móvil ha comenzado a sufrir fallos que han consistido principalmente en la imposibilidad de realizar o recibir llamadas. Aunque algunos usuarios también han reportado problemas en el internet móvil, en los SMS y la línea fija.

Una caída que ya se ha recuperado. De hecho, apenas ha durado media hora aproximadamente, ya que sobre las 11:27 hora de España peninsular los reportes en Downdetector descendieron notablemente.

Por lo que los usuarios de Digi ya pueden volver a realizar y recibir llamadas, además de navegar tranquilamente por internet. De momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto, pero es de esperar que en las próximas horas explique qué ha provocado el fallo en su servicio.

Captura de pantalla de Downdetector sobre la caída de DIGI. Downdetector El Androide Libre

Aunque no hay nada confirmado, el fallo podría tener su origen en el sistema IMS (IP Multimedia Subsystem), la infraestructura encargada de gestionar las llamadas en las redes modernas. Esto explicaría por qué los clientes de Digi mantienen cobertura y datos, pero son incapaces de realizar llamadas o enviar SMS.

Una de las mejores formas para saber cuál es el estado de Digi o de cualquier otra operadora es acudir a herramientas como Downdetector, plataforma que permite a los usuarios reportar errores que puedan surgir en los diferentes servicios.

Si se accede a ella, de hecho, se puede leer un mensaje en grande en el que confirman que "los informes de los usuarios muestran problemas con Digi". Incluso explican que "Digi Mobile es un proveedor de telefonía móvil y proveedor de Internet que opera en varios países, perteneciente al grupo RCS & RDS".

También se puede acudir a otras herramientas como Is It Down Right Now o CurrentlyDown, donde se puede introducir la url para comprobar si una web a la que se quiere acceder está caída. Mientras que en Downdetector se filtra por el nombre de la aplicación o servicio.

Otra forma de mantenerse informado es seguir a la compañía en redes sociales o estar atento a lo que comentan otros usuarios afectados en estas plataformas, donde los avisos suelen llegar antes que los comunicados oficiales.