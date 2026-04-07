Gemini cambia para siempre: Google actualiza su chatbot para que pueda gestionar mejor los problemas de salud mental

Google acostumbra a lanzar actualizaciones constantes para Gemini, su chatbot de inteligencia artificial (IA) que ya es capaz de leer tus correos y datos personales y de gestionar mejor los problemas de salud mental.

El gigante tecnológico acaba de actualizar Gemini para simplificar el acceso a la información y los recursos de ayuda más adecuados en el caso de que el chatbot detecte que el usuario sufre una crisis de salud mental, según confirman en un comunicado.

Con esta nueva medida, Google pretende ofrecer una IA responsable que pueda "desempeñar un papel positivo en el bienestar mental de las personas". Para ello la empresa ha entrenado a Gemini para no reforzar creencias falsas ni mostrarse de acuerdo a ellas.

En su lugar, Google busca que Gemini "distinga con delicadeza la experiencia subjetiva de los hechos objetivos". La compañía ha diseñado igualmente respuestas que fomentan en el usuario la búsqueda de ayuda y no validan comportamientos dañinos.

Incluso está entrenando actualmente a su inteligencia artificial para que sea capaz de identificar las crisis de salud mental agudas.

Fotomontaje inspirado en Gemini Manuel Ramírez

Google también ha recalcado que Gemini "no sustituye la atención clínica profesional, la terapia ni el apoyo en situaciones de crisis para quienes lo necesitan".

La empresa ha explicado que, ante una conversación en la que se detecte que el usuario tiene una crisis de salud mental,su chatbot mostrará un nuevo módulo, titulado "Hay ayuda disponible" y que se ha diseñado conjuntamente con expertos clínicos.

Un módulo que está pensado para poner al usuario en contacto con la atención médica. En el caso de que la crisis esté relacionada con la autolesión o el suicidio, Gemini ofrecerá respuestas para animarle a buscar ayuda profesional.

Las nuevas funciones de Gemini tienen como objetivo simplificar el acceso al apoyo para aquellos que lo necesiten, conectándoles mejor "con la información, los recursos y el apoyo humano adecuados en el momento oportuno".

Asimismo, estas funciones también sirven para proteger a los adolescentes que usan el chatbot de Google. En este tipo de casos la inteligencia artificial de Google pone límites para evitar malentendidos sobre su naturaleza humana, por lo que no actúa como un compañero.

Google ha señalado que, en esas situaciones, Gemini emplea un lenguaje que está destinado a evitar la dependencia emocional, por lo que no simula intimidad ni expresa necesidades. También tiene medidas para combatir el acoso escolar.