Italia apunta a Netflix: tilda de "ilegales" las subidas de precio de las suscripciones y obliga a reembolsar a los clientes

Logo de Netflix en una televisión, con una mujer utilizando un mando a distancia. Europa Press

Italia le planta cara a Netflix. El regulador del país ha declarado "ilegales" sus subidas de precio y ha obligado a la plataforma de streaming a reembolsar a los clientes, en lo que supone un duro golpe para la compañía en Europa.

Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio en la suscripción a Netflix entre 2017 y 2024 han sido "ilegales" y "vejatorios" y ha reconocido el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso o una reducción de sus tarifas, según informan desde la agencia EFE.

Netflix señaló el pasado viernes 3 de abril al mismo medio que impugnará esta sentencia ya que consideran que sus condiciones no han contravenido la legislación italiana.

"Recurriremos esta decisión. En Netflix nuestros abonados están por encima de todo y nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores. Creemos que nuestras condiciones siempre han respetado la normativa y la praxis italianas", señaló un portavoz de la empresa.

El caso que ahora ha salido a la luz es el siguiente. La Asociación Movimiento de Consumidores acudió ante el Tribunal de Roma para denunciar como "vejatorias" unas cláusulas que han permitido a Netflix aumentar los precios entre 2017 y 2024, sin especificar el motivo.

Vista de la sede de Netflix en Los Ángeles, California, en una fotografía de archivo Christian Monterrosa EFE

En la sentencia, de 49 páginas, se reconocen los cambios de precio durante esos años como "vejatorios" e "ilegítimos" para los espectadores y obliga a la devolución de dinero.

"La ilegalidad de las conductas anteriormente descritas, consistentes en la modificación unilateral del precio y de las condiciones normativas sin un motivo justificado indicado en el contrato, conlleva el derecho de cada consumidor que haya sufrido, en el marco de contratos suscritos desde 2017 hasta enero de 2024, el aumento de los precios y, desde 2017 hasta abril de 2025, modificaciones de las condiciones del servicio, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas", se puede leer en el fallo.

La sentencia también recoge el derecho a indemnización por daños y perjuicios. Además, Netflix deberá publicar la sentencia en su portal de internet y, en el plazo de 30 días, en las páginas de dos periódicos italianos, Il Corriere della Sera y el económico Il Sole 24 Ore.

La asociación demandante ha confirmado que cada afectado "tendrá derecho a una reducción del precio actual de la suscripción" o a la "devolución de las sumas indebidamente pagadas", una medida que impacta a millones de italianos: solo en octubre de 2025 se contabilizaban 5,4 millones de abonos activos en el país.

netflix

¿Cuánto dinero se puede recuperar? El equipo legal de la asociación de consumidores calcula que el reembolso máximo ronda los 500 euros, y corresponde a un usuario con perfil Premium que lleve suscrito de forma ininterrumpida desde 2017.

La sentencia también obliga a la plataforma a reducir el precio de las suscripciones actuales hasta el nivel previo a las subidas. La asociación lo ilustra con un ejemplo concreto: un cliente Premium que activó su cuenta en 2017 y paga hoy 19,99 euros pasaría a pagar 11,99 euros, mientras que un usuario Estándar que abona 11,99 euros mensualmente lo haría por 9,99 euros.