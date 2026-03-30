El Pixel 11 se filtra por primera vez en imágenes: así serían el diseño y las características del nuevo teléfono de Google

Google está trabajando en el Pixel 11, su nuevo teléfono inteligente que se lanzará a finales de este verano, que vendrá con un módem de la marca MediaTek y que acaba de revelar su diseño a través de una filtración.

OnLeaks y Android Headlines, que recientemente filtraron el diseño del Pixel 11 Fold, han publicado nuevas imágenes renderizadas en CAD que muestran todo el diseño del Pixel 11, que no parece que vaya a tener grandes cambios.

En las imágenes se pueden apreciar dos cosas que destacan principalmente sobre el resto: la reducción del grosor de los biseles y la barra de la cámara, que es completamente negra, en lugar del color de la carcasa que rodea al flash.

Por lo demás, el diseño es exactamente igual que el del Pixel 10, aunque en este caso el botón de encendido se encuentra en la posición opuesta. Eso sí, el mismo medio señala que, al ser el tercer año con un diseño idéntico, para el Pixel 12 se podrían esperar grandes cambios en este aspecto.

Las especificaciones confirmadas sobre el nuevo Pixel 11 de Google son escasas, aunque se sabe que tendrá unas dimensiones de 152,8 x 72 x 8,5 mm, idénticas a las del Pixel 10, siendo solo un poco más delgado.

Imagen CAD del Google Pixel 11. Android Headlines / OnLeaks El Androide Libre

En su interior, el Google Pixel 11 incorporará un procesador Tensor G6 de siete núcleos y un módem MediaTek M90, en lugar de uno de Samsung. También es posible que mantenga los 12 GB de memoria RAM y los 128 GB de almacenamiento interno.

La filtración apunta igualmente que el teléfono dispondrá de la misma pantalla LTP AMOLED de 6,3 pulgadas de su antecesor.

Google lanzaría el Pixel 11 en agosto, siguiendo el calendario que la compañía ha mantenido con las dos últimas generaciones de la serie. De confirmarse, el nuevo terminal llegaría al mercado después de los próximos plegables de Samsung, pero antes de que Apple presente su nuevo iPhone en septiembre.

De momento, Google no ha desvelado ningún detalle sobre el precio, algo esperable teniendo en cuenta que restan unos cuatro meses para su presentación y que las cifras finales podrían variar.

Imagen CAD del Google Pixel 11. Android Headlines / OnLeaks El Androide Libre

La volatilidad actual en los precios de componentes como la RAM, la memoria flash o los chips de CPU hace que sea probable que la compañía no fije el precio definitivo hasta pocos días antes del anuncio oficial.

Aun así, todo apunta a que el Pixel 11 mantendría el mismo punto de partida que su antecesor: 799 dólares (unos 735 euros) para la variante base.