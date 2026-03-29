Confirmado por Ferrari: el verdadero motivo oculto por el que los fabricantes de coches han instalado pantallas táctiles

El verdadero motivo por el que los fabricantes de coches han adoptado las pantallas táctiles en todos sus modelos se encuentra en los costes: esa es la revelación que el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, ha compartido en una entrevista a Autocar India.

No es que las palabras de Vigna sean sorprendentes; desde el primer momento fue sospechoso que los fabricantes abrazaran una nueva tecnología tan rápidamente, pero lo que en realidad estaba pasando es que sus cuentas salían mejor.

Hay que recordar que este cambio no fue inmediato. Pese a que Tesla rompió los moldes con el Model S y su gigantesca pantalla, la mayoría de los fabricantes no dio el salto hasta que los precios de los componentes bajaron lo suficiente como para que valiese la pena.

En concreto, Vigna ha explicado que los controles táctiles son un 50% más baratos que los físicos tradicionales, y su adopción se ha realizado únicamente para beneficiar a los proveedores.

Estas palabras contradicen las promesas de los fabricantes de una experiencia mejorada con las pantallas y los controles táctiles; aunque poco a poco, incluso los que más han apostado por estas nuevas tecnologías, ahora las están rechazando.

Un buen ejemplo es el de Volkswagen, la marca que tal vez ha sido más criticada por adoptar controles táctiles en modelos tan populares como el Golf, pero que hace pocos meses confesó públicamente que eso "era un error" y prometió la vuelta de los controles físicos en las próximas revisiones y generaciones de sus coches.

Y no es la única. De hecho, Vigna ha presumido que recuperar los controles físicos en un mundo digital es lo que "hace especial a Ferrari", y es evidente que lo está usando como una manera de demostrar autenticidad, un aspecto muy importante para los clientes del cavallino rampante.

Diseño híbrido, el futuro

Sin embargo, estas palabras pueden parecer sorprendentes teniendo en cuenta los últimos anuncios de Ferrari, incluyendo el de su primer modelo 100% eléctrico, el Luce, que contará con un interior diseñado por el antiguo líder de diseño de Apple, Jony Ive.

En las primeras imágenes que se han publicado, se aprecia que el Luce contará con una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto y que ofrecerá una gran cantidad de información a simple vista.

Apple CarPlay en la consola central del Ferrari Luce Omicrono

Sin embargo, una vez que nos fijamos en los detalles, veremos que esta pantalla táctil está alojada en una consola central llena de controles físicos, incluyendo botones para usar funciones básicas como el climatizador sin necesidad de tocar la pantalla táctil. Incluso cuenta con un reloj analógico que podemos usar con botones superiores que funciona de manera independiente a la pantalla.

Este diseño híbrido aún no ha convencido a todas las marcas del sector premium. Por ejemplo, BMW recientemente presentó su nuevo i3 con una gran pantalla táctil central que no cuenta con ningún tipo de botón físico para obtener un diseño más futurista y que sin duda alguna llama la atención.