Google vuelve a dar un golpe en la mesa en el sector musical: su modelo de IA Lyria 3 Pro puede generar canciones de 3 minutos

El pasado mes de febrero, Google sorprendió al integrar Lyria 3 en Gemini, un modelo que permite crear canciones a partir de texto e imágenes. Ahora, la compañía va un paso más allá con Lyria 3 Pro, una versión que es capaz de generar pistas musicales de mayor duración y con mayor control creativo.

Lyria 3 es un modelo que usa la inteligencia artificial (IA) para crear pistas musicales de 30 segundos de duración, con posibilidad de crear portadas creativas con Nano Banana. El nuevo modelo, Lyria 3 Pro, se ha presentado como "el más avanzado" de Google.

Y lo hace por dos motivos. El primero es que es capaz de generar canciones de mayor duración, concretamente hasta los 3 minutos. El segundo es que, además de ello, ofrece un mayor control creativo que amplía la personalización.

El gigante tecnológico ha confirmado en un comunicado que Lyria 3 Pro llega igualmente con una capacidad de comprensión avanzada sobre la composición musical. Esto hace que los usuarios puedan solicitar elementos específicos.

Por ejemplo, pueden pedir estrofas, introducciones, puentes o estribillos. Gracias a esta herramienta de IA, los usuarios de Lyria 3 Pro tienen ahora la posibilidad de experimentar con diferentes estilos o generar canciones con transiciones complejas.

Así es Google Lyria 3 Pro

Google ha destacado que todas las pistas generadas con Lyria 3 Pro y el modelo anterior, Lyria 3, incluyen la marca de agua SynthID. Este elemento lo que hace es identificar que el contenido ha sido generado por la inteligencia artificial de Google para que los usuarios no piensen que es una canción de un artista real.

Lyria 3 Pro está disponible en Vertex AI, en AI Studio junto con Lyria RealTime, ProducerAI, Google Vids y la aplicación de Gemini para suscriptores de pago.

Google ha respaldado el lanzamiento con colaboraciones artísticas de alto perfil. El productor ganador de un Grammy Yung Spielburg ya utilizó Lyria en la banda sonora del cortometraje de Google DeepMind 'Dear Upstairs Neighbors'. Además, el DJ y productor François K trabaja con la compañía en una canción creada con Lyria que se lanzará próximamente.

Además, Google ha aclarado que Lyria 3 Pro no imita a artistas concretos: si un usuario menciona el nombre de un artista en su prompt, el modelo lo interpreta únicamente como una referencia de estilo amplia, no como una orden de reproducir su voz o sonido. El modelo también incluye filtros para evitar la reproducción de contenido musical existente.