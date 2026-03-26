Adiós al 'Modo adulto' de ChatGPT: OpenAI suspende "indefinidamente" la llegada de esta función, según un informe

Tras el cierre de Sora, la plataforma de generación de vídeos con inteligencia artificial (IA), OpenAI acaba de suspender "indefinidamente" la llegada del 'Modo adulto' de ChatGPT, función que se iba a limitar solo a texto y que estaba prevista para el primer trimestre de 2026, pero que se retrasó debido a la "falta de tiempo".

La empresa liderada por Sam Altman ha cancelado de forma indefinida sus planes para lanzar un chatbot erótico tras las preocupaciones expresadas por el personal y los inversores sobre el efecto del contenido sexualizado de la IA en la sociedad, según informan desde Financial Times.

Varias personas familiarizadas con el asunto han señalado al medio que OpenAI habría retrasado el 'Modo adulto' de ChatGPT en medio de discusiones internas sobre si desechar el modelo por completo.

Finalmente, OpenAI ha optado por suspender este modo de su chatbot sin tener ninguna fecha prevista para su lanzamiento y ha decidido realizar una investigación a largo plazo sobre los efectos de los chats sexualmente explícitos y los vínculos emocionales antes de tomar una decisión sobre el producto, reconociendo que actualmente no existía "evidencia empírica".

Es decir, la compañía ha tomado la decisión de abandonar un 'Modo adulto' que los directivos de OpenAI habían denominado "tareas secundarias" para centrarse en herramientas de productividad, como crear una "superaplicación" que juntará todos sus servicios: ChatGPT, Codex y su navegador.

Fotomontaje inspirado en ChatGPT Manuel Ramírez

Dos fuentes familiarizadas con el asunto señalan que algunos inversores de OpenAI expresaron su preocupación por los riesgos de un producto de contenido adulto y, sobre todo, por su poco atractivo potencial de negocio.

Internamente, el proyecto también había despertado dudas entre los empleados de OpenAI, que se preguntaban si el desarrollo de una herramienta orientada al uso romántico o sentimental era compatible con la misión fundacional de la compañía: garantizar que la inteligencia artificial beneficie al conjunto de la humanidad.

"La IA no debería reemplazar a tus amigos ni a tu familia; debes mantener las relaciones humanas", ha señalado al mismo medio un antiguo empleado de alto rango, quien ha afirmado que se marchó de OpenAI en parte debido a este problema.

OpenAI también se había enfrentado a obstáculos técnicos a la hora de crear este 'Modo adulto'. Al parecer, los modelos de la empresa habían sido entrenados para evitar este tipo de contenido por seguridad, lo que dificultaba hacerlos generar material explícito. Además, el uso de conjuntos de datos sexuales obligaba a filtrar conductas ilegales como la bestialidad o el incesto.

OpenAI defendió en su momento que está trabajando con cautela para fijar los límites adecuados y entrenar al modelo para gestionar este tipo de contenido según el contexto. Lo que ya se sabe es que el código de ChatGPT revela el nombre interno de la función, "Modo Citron", y que los usuarios tendrían que verificar que son mayores de 18 años para activarla.